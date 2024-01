9 de Julio ya no tendrá a su capitán

Hace pocos días el técnico de 9 de Julio, Maximiliano Barbero, había expresado la intención de mantener gran parte de la base de jugadores titulares para afrontar el Federal A 2024. En las últimas horas se conoció que uno de ellos, nada más y nada menos que su capitán Maximiliano Aguilar, no seguirá siendo parte del plantel.

El volante central de 28 años recibió una mejor oferta económica de otra institución, pero que no es del Federal A, y ya comunicó que no seguirá en el León, donde realizó toda su carrera. La entidad juliense publicó un video en sus redes sociales agradeciéndole su gran paso por el club.



SE RETRASA LA PRETEMPORADA

En principio 9 de Julio había dispuesto arrancar con la pretemporada para el torneo Federal A 2024 este lunes 15 de enero, pero hubo una modificación en cuanto a la fecha de acuerdo a lo dispuesto por el cuerpo técnico.

Debido a que la dirigencia de la institución rojiblanca se encuentra avanzando en la renovación de varios de los jugadores titulares del pasado campeonato, tal lo solicitado por Barbero, el DT y su grupo de trabajo consideraron oportuno iniciar los trabajos el lunes 22. Es decir para darle una semana más de tiempo al club, aprovechando que hay un tiempo prudencial para realizar la pretemporada, toda vez que el comienzo de la competencia se estipuló para el 17 de marzo.