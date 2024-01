Paritaria docente: el gobierno confirmó que la segunda reunión será la próxima semana

En una entrevista radial, José Goity, el ministro de Educación de Santa Fe, confirmó en las últimas horas que la semana que viene convocarán a los docentes en el marco de la segunda reunión paritaria. La fecha concreta se difundirá tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia. "Ni bien tengamos el Índice de Precios al Consumidor de nuestra provincia, vamos a convocar automáticamente a los gremios para seguir charlando en el marco paritario", sostuvo Goity en diálogo con el programa "Ahora Vengo". El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre se conocerá este lunes 15 de enero, un dato clave para conocer el porcentaje de inflación en la provincia de Santa Fe. “Ahí vamos a ver, en función de los recursos que disponemos, cuál es la mejor propuesta para el conjunto de los docentes”, agregó Goity.



"TRABAJAR PARA TENER UN

ESTADO MÁS EFICIENTE"

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, puso sobre la mesa de discusión el elevado porcentaje de licencias y reemplazos que desde 2019 viene en crecimiento. “Tenemos que trabajar para tener un Estado más eficiente. En diciembre de 2023, el 25,31 % del total de la masa salarial estuvo destinado a pagar reemplazos”, detalló el ministro. Y agregó: “Lo más preocupante es que no solo implica en esta crisis un mayor esfuerzo económico, sino que también afecta directamente la continuidad pedagógica y los aprendizajes. Revisar esto no implica para los docentes ninguna pérdida de derechos, solo es garantizar un Estado más eficiente y que los chicos puedan aprender mejor”.



AMSAFE PIDE UN 50% DE AUMENTO

Cabe recordar que el gobierno de Santa Fe y los gremios docentes dieron inicio el pasado 4 de enero a la discusión paritaria 2024, en un encuentro llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. El inicio del diálogo estuvo marcado por el cruce de reclamos entre las partes: mientras los docentes quieren que, antes de empezar a discutir el salario del corriente año, se cumpla con los incrementos pactados el año pasado, el gobierno puso el foco en el gasto de recursos que representan los reemplazos. Uno de los planteos que realizaron los gremios de AMSAFE, Sadop, Amet y UDA en la mesa de trabajo tuvo que ver con el cumplimiento de la paritaria 2023 para poder avanzar en la discusión de 2024. "Cumplir con la paritaria 2023 implica, en primer lugar, que se debe abonar la diferencia salarial producto de la inflación acumulada del año. Hasta el momento tenemos el dato de que fue el 21% en noviembre y todavía falta diciembre, así que va a ser un porcentaje elevado, de alrededor de un 50%", expresó Alonso. El otro punto que llevaron a reunión paritaria tiene que ver con la necesidad de ajustar los cronogramas de titularización. El gobierno estableció comenzar el ciclo lectivo el 26 de febrero y se tiene que ajustar para que los docentes que titularicen lo hagan en tiempo y forma antes de esa fecha. "Esto y todos los temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo lo hemos planteado en la mesa", detalló.



LA PARITARIA NACIONAL

EN FEBRERO

Hay que señalar que los gremios docentes y el Gobierno nacional se reunirán en febrero en el marco de la paritaria docente nacional 2024. La convocatoria –que todavía no tiene fecha exacta– fue confirmada por el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, quien mantuvo contactos con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. La ratificación del encuentro para el próximo mes se da luego de que Torrendell se reuniera, hace unos días, con referentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), quienes pidieron juntarse para discutir “el contenido del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus vinculados a temas de derechos laborales y educativos”. “La paritaria debe realizarse en tiempo y forma, y Torrendell nos dijo que se convocará en febrero”, explicó Romero y agregó: “En principio, lo vemos muy positivo, despeja aquellos ruidos atroces que indicaban que se iba a clausurar esta herramienta fundamental para la paz social”. El dirigente recordó que “la paritaria a nivel nacional resuelve temas sensibles para los y las docentes en las jurisdicciones, establece el mínimo a percibir en relación con el salario inicial y se destinan fondos específicos al efecto”. Además, “nos preocupa –dijo el profesor- el atraso que tiene el Fondo Nacional de Incentivo Docente, parte integrante de nuestra remuneración, y la actualización necesaria que debe darse en materia de montos destinados a material didáctico”. “Tenemos muchos temas para abordador en la reunión paritaria con el Estado” sostuvo y apuntó que “el docente de gestión pública convive con una precarización permanente de condiciones de trabajo".