Ben Hur va a Casilda para intentar dar el primer golpe en la semifinal

Va por otro paso hacia el gran objetivo. Ben Hur visita este domingo a Aprendices Casildenses en uno de los partidos de ida de las semifinales del Regional Amateur, en su sector Litoral Sur. El encuentro programado en el estadio "Fortín de Nueva Roma" se disputará desde las 20 con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni. Los asistentes serán Daniel Pereyra y Nazareno Baigorria. Cuarto árbitro: Bruno Cejas (todos de Rosario).

Ya quedó atrás todo lo bueno y malo que se vivió en Villa Gobernador Gálvez. Esto sigue y para la BH hoy será cuestión de mantener lo bueno que viene realizando en los play offs para aspirar a tener las mejores opciones en una semana, cuando la serie se defina en el "Néstor Zenklusen". El equipo de Gustavo Barraza marcha invicto en el certamen (los dos primeros encuentros fue con la dirección técnica de Rolando Carlen) con seis victorias y cuatro empates, mientras que la escuadra del sur santafesino perdió un solo partido, en la última fecha de la etapa clasificatoria ante Teodelina. Llega a este encuentro con 8 victorias, 1 empate y 1 derrota.

El Lobo tiene como principal virtud en este momento de la competencia su solidez defensiva. En todo el torneo le convirtieron apenas dos goles, pero particularmente en los últimos tres cotejos no recibió tantos. El elenco del "Negro" intenta afianzarse desde ese parámetro para paliar algunas ausencias importantes que por lesión está teniendo del medio campo hacia adelante, en especial la de sus dos principales delanteros: Joaquín Molina y Martín Rodriguez. Pero además, no recibir goles es una de las claves en series que por lo general en este tipo de instancias son muy parejas.

Justamente el cerrojo defensivo benhurense tendrá otra buena prueba hoy, ya que enfrente estará el interminable Leandro Armani (ex Tiro Federal y Newell's Old Boys de Rosario), pieza clave de Aprendices y vía de gol junto a su compañero de ataque Pablo Marisi.



LLEGAR ENTERO

El plantel benhurense priorizó luego del partido frente a Coronel Aguirre recuperarse lo mejor posible desde la parte física para llegar entero a este compromiso. A priori, el técnico Gustavo Barraza mantendría la base del equipo titular que arrancó el miércoles, aunque se plantea la duda con el hombre de punta. Nicolás Santini no estuvo fino en la definición, y habrá que ver si Lautaro Larrasábal o Maximiliano Weisheim tienen su oportunidad.

Cabe acotar que puede reaparecer Matías Rojo (habitualmente suplente) que había sido expulsado en el partido de ida ante Coronel Aguirre.

En definitiva, el probable equipo del inicio sería con: Gonzalo González; José Alberto, Luciano Cura, Pablo Moreira y Ramiro Contrera; Joaquín Castellano, Leandro Sola, Juan Bessone y Cristian Barco; Diego López o Gastón Comas; Nicolás Santini o Lautaro Larrasabal o Maximiliano Weisheim.



LA OTRA SEMIFINAL

Este domingo también se disputará el encuentro de ida de la otra semifinal de la Región Litoral Sur. Desde las 19.30, Colón de San Justo recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa.