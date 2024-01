Dengue: alertan por una situación crítica y se ha incrementado casi el 50% el precio de las vacunas

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó, durante el último informe epidemiológico difundido la semana pasada, 9 casos autóctonos más de dengue en el territorio, llegando a un total de 21 desde noviembre a la fecha. Estos casos autóctonos se detectaron en Rosario, Tostado, Florencia, El Trébol, Santa Fe, Arroyo Seco, Malabrigo y Gálvez. Asimismo, siguen registrándose nuevos contagios con antecedente de viaje a provincias del país con circulación de esta enfermedad, siendo los principales destinos Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes, por lo que se recomienda reforzar las medidas de prevención a la población que se traslade a estas zonas. En total se han detectaron 120 casos -entre importados y autóctonos-, aunque ninguno de gravedad, y los serotipos detectados continúan siendo DEN-1 y DEN-2. De todos modos, las cifras del Ministerio de Salud no incluyen los 3 casos que la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, que reportó desde hace varios días, todos de personas mayores de edad y correspondiente a los barrios Barranquitas, Antártida Argentina y el sector norte del barrio Villa Rosas, donde se realizaron tareas de bloqueo.

Con respecto a esta situación, desde el Ministerio de Salud dijeron a UNO de Santa Fe que la gestión se encuentra "alerta y con la vigilancia intensificada", ya que "la situación es crítica". Entre las particularidades que tiene este nuevo brote de la enfermedad, se da el hecho de que comenzó de forma muy anticipada. Los anteriores habían comenzado entre febrero y marzo, pero una suma de factores hizo que los contagios aparecieran de forma temprana en esta ocasión. Uno de ellos es el fenómeno del Niño, que trajo intensas lluvias a Santa Fe y la región. Otro factor que aceleró la llegada del dengue fueron los viajes a las citadas provincias donde la enfermedad tiene circulación viral. Anteriormente, la mayoría de casos importados llegaban desde Brasil, luego de las vacaciones de verano. Actualmente, el dengue se encuentra mucho más cerca.

"Esto augura una situación más compleja e incluso también con el tema del cambio climático. Aumentan los vectores y en este marco estamos en una situación crítica porque el fenómeno del niño, que son las lluvias intensas que estamos teniendo, obviamente favorecen la proliferación de mosquitos en general", comentó la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz. "En toda la región de las Américas la situación es crítica. Hay muchos casos y también aumentó la mortalidad. Estamos muy alertas y con la vigilancia intensificada. No solamente el trabajo que hacemos a partir de la vigilancia y de los bloqueos, sino también fundamentalmente colaborando con los gobiernos locales, desde las áreas centrales", agregó.

La funcionaria enfatizó que "en este momento hay 21 casos, es controlable, y se está trabajando en los bloqueos", pero que "si personas llegan con la infección y la desarrollan en sus localidades sin la utilización de repelentes y no notifican, se pueden desencadenar más situaciones de brote en otras localidades en las que en este momento no hay casos autóctonos". Cabe recordar que, en total, desde noviembre a la fecha se detectaron 120 casos -entre importados y autóctonos-, aunque ninguno fue de gravedad. "Estamos en la antesala de una situación diferente con respecto al dengue a lo largo de todos los años", señaló Chumpitaz.



VACUNAS: MÁS DEMANDA,

MÁS CARAS Y HAY FALTANTES

Mientras tanto, las altas temperaturas y las lluvias que se reiteraron durante esta última semana poblaron de mosquitos a la ciudad, lo que volvió a poner la preocupación sobre el dengue en la agenda de salud de los ciudadanos. Es que el dengue llegó para quedarse. En la Argentina, el primer caso se detectó hace 25 años, por lo que es imprescindible tomar medidas preventivas en forma constante, entre ellas, el descacharrado en los domicilios para evitar la acumulación de agua y, por ende, la reproducción del mosquito. En ese escenario, la novedad fue que en noviembre pasado, el laboratorio Takeda anunció la salida al mercado argentino de su vacuna contra esta enfermedad infecciosa (producida por el mosquito Aedes Aegypti) e inició la distribución en farmacias y centros de salud privados del país, incluido Rafaela. Las partidas que fueron llegando a la ciudad en las últimas semanas se fueron terminando casi de inmediato, por eso se renuevan los pedidos al laboratorio por parte de las droguerías. Si bien no se trata de una cantidad considerable, teniendo en cuenta el número de pobladores, lo cierto es que la demanda crece. En este sentido, la vacuna, que consta de dos dosis que deben aplicarse con un intervalo de tres meses, costaban, hasta el año pasado, entre unos 37 mil y 40 mil pesos cada una y las obras sociales no la reconocen por el momento. Sólo algunas prepagas y en casos excepcionales. Pero teniendo en cuenta la devaluación y la hiperinflación, los medicamentos han aumentado considerablemente en los últimos días, sobre todo durante el mes de diciembre, de un 30%, y en estos últimos días otro 10% más, aquel valor ya quedó muy lejos y la suba ha sido significativa, con lo cuál ahora en algunas farmacias rafaelinas ya cuestan 62 mil pesos cada dosis. Y como ha crecido la demanda, ya se han registrado faltantes de vacunas por estas horas. "La gran demanda hizo que no tengamos disponibles tanta cantidad de vacunas como estamos necesitando, por ende estamos haciendo ya reservas para que en el próximo desembolso de vacunas podamos acercar a la población las vacunas correspondientes, donde ya la ha adquirido niños, personas de tercera edad y aquellos pacientes que han padecido previamente esta enfermedad, ya que si completan el esquema de vacunación, un posible nuevo contagio no sería tan intenso como la primera vez", nos explicó un farmacéutico amigo ante la consulta de este Diario.

Cabe señalar que la vacuna, que fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), consta de dos dosis que deben ser aplicadas con un intervalo de tres meses. Está habilitada para ser aplicada desde los 4 años en individuos que pueden o no haber tenido dengue. Un dato fundamental: al ser una vacuna a virus vivo atenuado no puede ser colocada a toda la población, y por lo tanto es imprescindible contar con indicación y receta médica. Se necesita tener aplicadas ambas dosis para generar los anticuerpos necesarios que minimicen los riesgos de complicaciones.



CUIDADOS ESPECIALES

Existen cuatro serotipos virales del dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. En los brotes anteriores, la gran mayoría de casos detectados en Santa Fe correspondieron al DEN-1. Sin embargo durante lo nuevos contagios los serotipos detectados fueron DEN-1 y DEN-2. "Esto es importante porque hay cuatro serotipos, y las personas que han tenido dengue en las oportunidades anteriores tienen que utilizar repelente. Tenemos todos que usarlo, pero esas personas mucho más", explicó Chumpitaz. El motivo radica en que "la primera vez que te enfermas generás inmunidad contra ese serotipo, pero no contra los otros". "Por el contrario, si te volvés a enfermar con otro serotipo, tenés posibilidades de tener dengue con mayor gravedad que en la primera oportunidad. Por eso es tan importante que las personas que tuvieron dengue utilicen repelente", enfatizó la funcionaria Chumpitaz.

En cuanto al avance del dengue, la situación es preocupante en todo el país. En Rafaela, desde el gobierno local se viene haciendo una vigilancia intensiva para diagnosticar a los pacientes con rapidez, y controlar su evolución para evitar complicaciones, aunque para el dengue no hay una terapia específica. Además, se suman tareas de limpieza de zanjas, fumigación y concientización de la población y así tratar de controlar este posible nuevo brote. El uso de repelente en forma constante es otra herramienta para evitar contagios. Los operativos de bloqueo, que se ponen en marcha cuando una persona da positivo, están funcionando a pleno.