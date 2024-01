Derrota en el primer ensayo y la necesidad de completar el plantel

Empezó el rodaje de Atlético de Rafaela rumbo a la fecha inicial de la Primera Nacional, en que visitará a Aldosivi de Mar del Plata. En el predio Tito Bartomioli disputó un juego amistoso ante la reserva de Belgrano de Córdoba y al cabo de los 50 minutos programados entre los cuerpos técnicos, divididos en dos tiempos de 25 cada uno, el juvenil elenco cordobés se impuso por 3 a 2 dando vuelta el resultado en la segunda mitad, ya que el local se imponía por 2 a 0 al cabo de la primera parte. Los goles del equipo que conduce Ezequiel Medrán fueron marcados por Nazareno Fúnez y Juan Galeano.

Como es natural en todo comienzo de fútbol en época de pretemporada, no se puede ser demasiado exigente en cuanto a rendimientos. Si bien no queda demasiado tiempo para el arranque del torneo (3 de febrero), debe tenerse en cuenta que está de por medio la base física y que algunos jugadores de los seis que llegaron hasta el momento, tienen muy pocos entrenamientos junto a sus compañeros.

Lo que sí debe seguir preocupando al cuerpo técnico es todo lo que resta por llegar. Como mínimo otros seis futbolistas con protagonismo para pelear por un puesto en el equipo titular y esto es claramente al margen del resultado de este primer encuentro de preparación. Del once titular que dispuso el DT, lo que se asemeja más a un equipo para el arranque oficial es la defensa (incluyendo el arquero por la intención de apostar por Bergia y Grinovero), el doble cinco y quizás Funez en la delantera. Faltan volantes por afuera o extremos de manera imperiosa, y otro punta, más allá de lo que se espera como anuncio de Gianluca Pugliese.



EL PARTIDO

En la primera llegada a fondo Atlético anotó. A los 12 minutos Quiróz conectó con Berrondo por el sector izquierdo y Mateo asistió con un centro atrás a Nazareno Fúnez, quien puso el 1 a 0. En 24, un pelotazo largo para la corrida de Fúnez. El rosarino la peleó con los centrales y la falla de los defensores le permitió hacerse del balón y asistir a Galeano. El ex Atlanta controló y definió junto al palo para poner el 2 a 0.

En el complemento la Crema empezó a sentir el desgaste y cayó en su intensidad, aparecieron los pelotazos, le regaló la pelota al rival y aparecieron las fallas defensivas.Con dos acciones muy similares los cordobeses igualaron el tanteador. Desborde por derecha y centro para las apariciones de Elías Ayala. A los 22, el Pirata se lo dio vuelta con el propio Ayala.



ATLÉTICO 2 - BELGRANO 3

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Franco Quiroz; Lisandro Merlino, Matías Fissore y Juan Galeano; Bautista Tomatis, Nazareno Funez y Mateo Berrondo.

Belgrano de Córdoba: Lucas Argayo; Lucas Bernabeu, Yúri Casermeiro, Álvaro García y Juan Velázquez; Ramiro Hernandes, Manuel Correa, Gonzalo Zelarrayan y Lautaro Gutiérrez; Máximo Oses y Elías Ayala.

Goles en el primer tiempo: 12m Nazareno Fúnez (AR) y 24m Juan Galeano (AR).

Goles segundo tiempo: 17m, 18m y 22m Elías Ayala (B).



EMPATÓ LA RESERVA

A segundo turno a reserva de Atlético de Rafaela enfrentó a sus pares de Belgrano de Córdoba y el juego terminó igualado 1-1, en otros 50 minutos de partido. El tanto de la Crema lo marcó el ingresado Francesco Toldo, para poner el empate final.

Atlético arrancó con: Agustín Grinovero; Alexandro Ponce, Kevin Jappert, Julián Fuyana y Marco Rossa; Joaquín Stizza, Santiago Colombatti, Luciano Biolatto e Iván Bravo; Patricio Vidal y Gino Albertengo.

Como dato saliente de la mañana de fútbol, es que la única incorporación de las realizadas hasta ahora que no estuvo en el primer equipo fue Patricio Vidal.