Llevó al río a una nena, la abusó y la embarazó

Un individuo de 44 años de edad, fue detenido en Brea Pozo, departamento San Martín, provincia de Santiago del Estero, acusado de haber abusado sexualmente a una niña de 12 años a la vera del río Dulce, grave hecho que dos meses después fue delatado por un incipiente embarazo.

La fiscal actuante solicitó la detención del sujeto, le fue concedida por la jueza a cargo de la investigación, y finalmente ejecutada por una comisión policial.



DETALLES DE

LO OCURRIDO

La cronología de este delito recuerda que hace 60 días, el acusado, amigo de la familia, pidió a la niña que lo acompañara a hacer compras en una carnicería cercana.

Nada más alejado de la realidad, porque a mitad de camino se desvió en su vehículo hacia la zona del río.

En menos de veinte minutos, desnudó a la menor y la accedió sexualmente.

Poco y nada le importó el llanto de la pequeña, ya que saciados sus bajos instintos, acalló su tristeza con una seria advertencia: "hablá y la vas a pasar peor".

Con sus 12 años, la menor no dijo nada al regresar a su casa.

Intentó disimular la angustia por la pesadilla sufrida, y de acuerdo a lo informado por El Liberal, hizo como si nada hubiera pasado.



ALGO INUSUAL

Sin embargo, dos meses después surgieron síntomas y constantes descompensaciones.

Su madre la trasladó a un hospital y los médicos revelaron que transitaba su segundo mes de gestación.

Entonces, la menor estalló en llanto e informó a su progenitora el calvario que acallaba desde hace dos meses.



DENUNCIA

Urgente, la madre formalizó la denuncia. Por un lado, la fiscal pidió la detención del sospechoso y, por otro, proveyó contención a la víctima.

En presencia de su madre, detalló a los expertos que el amigo de la casa la había llevado al río y la había ultrajado sexualmente.



LOS CARGOS

Con la misma inmediatez, la fiscal indagó al despreciable individuo, y este prefirió abstenerse de declarar, según trascendió. Y enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber causado grave daño a la salud".



CÁMARA GESELL

En tanto, mañana la damnificada será escuchada en Cámara Gesell.

Se trata de un procedimiento vital. La menor hablará ante psicólogos, la fiscal, los abogados y otros funcionarios.

Después, entre todos, familia incluida, establecerán si habrá futuro, o no, en el embarazo no deseado de la nena.



UN DEBATE

Por otra parte, expertos en psicología debaten el día después de la "niña-madre".

Al abuso sexual, ahora se le añade la futura responsabilidad con un bebé, cuyo nacimiento está previsto para dentro de 7 meses.

Las voces son múltiples, pero todas coinciden en que son días cruciales, sin obviar la vigencia de un protocolo para casos de abusos sexuales o embarazos no deseados, por lógica decantación.