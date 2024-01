Viotti retomará el uso de las cámaras lectoras de patente en los accesos

El intendente Leonardo Viotti recibió en su despacho al director de la Sucursal Rafaela de la Empresa Provincial de Energía (EPE), Fernando Leurino con el objetivo de evaluar alternativas para abordar situaciones de conflicto que se han presentado, especialmente con las cámaras lectoras de patente (LPR) en los accesos de Rafaela. Concretamente, la gestión municipal anterior había colocado cámaras sin capacidad para cumplir la tarea y además lo había hecho con una conexión irregular a la red eléctrica, por lo que hubo una intimación para regularizar el problema.

Del encuentro participaron los secretarios de Gobierno y Modernización; Germán Bottero; de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba y de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal y el coordinador de Obras Privadas, Gabriel Magnarelli.

“Fue de público conocimiento el inconveniente y estamos buscando una solución como corresponde. Hoy planteamos esto y, a la vez, la posible instalación de nuevos equipos en otros sectores de la ciudad”, explicó el secretario de Prevención y Seguridad. El funcionario también destacó la necesidad del trabajo en conjunto con la EPE: “Entendemos que la seguridad es un tema sumamente importante y por eso nos sentamos a buscar posibles soluciones y articular un abordaje”.

Cabe aclarar que las cámaras LPR constituyen un sistema de lectura de patentes que permite generar un anillo de seguridad en la ciudad. Esto consiste en monitorear el ingreso y egreso de los vehículos registrando sus patentes y realizar un trabajo articulado con las distintas fuerzas de seguridad.

“A principios de diciembre hubo un inconveniente a partir del cual se solicitó la suspensión del suministro eléctrico para esas cámaras. Por eso, elevamos una nota a la EPE. Además, la reunión fue para abastecer el suministro de las cámaras que vamos a instalar”, agregó Martínez Saliba.

Respecto a este último punto, remarcó que “el Intendente tiene un proyecto muy ambicioso para duplicar la cantidad de cámaras. Paso a paso lo vamos a ir haciendo por tramos y, justamente, esa es la comunicación que le hicimos a la EPE para que sepan que queremos avanzar y el modo de hacerlo correctamente”.

Finalmente, declaró: “En estos momentos hay colocadas en los distintos puntos de la ciudad 260 cámaras y buscaremos llegar a las 520. Es un número que la gente nos está pidiendo y venimos trabajando a los fines de llegar a todos los barrios”.



ORDENAMIENTO

DEL TRÁNSITO

Por otra parte, el Gobierno municipal continúa con los operativos de tránsito con el objetivo de velar por la seguridad de toda la comunidad. Al respecto, Bottero remarcó que “la prioridad es estar en la calle porque así nos lo pidió el intendente” y agregó que la intención es lograr “el ordenamiento y el cuidado del tránsito".

El funcionario destacó que “toda la gente de Protección Vial y Comunitaria hoy está trabajando en la calle. Estamos sosteniendo operativos periódicos todas las semanas y así lo vamos a hacer durante todo el verano”. Además, mencionó que las intervenciones se llevarán a cabo en todos los barrios.

“Tenemos que llegar y dar un mensaje claro que es que nos tenemos que cuidar, respetar las normas de tránsito y utilizar los elementos de seguridad, sea casco o cinturón”, al tiempo que señaló que “frente a quien decide no hacerlo, obviamente, tenemos la facultad de sancionar e, incluso, retener los vehículos, a pesar de que no es nuestra intención. Esto no es para recaudar ni para retener vehículos, sino para tratar de ordenar una situación ya que sabemos que en muchos lugares las normas de tránsito se infringen”.

El secretario, que participó de una nueva reunión con Viotti por el tema, subrayó que la idea es “garantizar la buena convivencia, lo cual se logrará respetando las normas de tránsito y de seguridad” por parte de quienes conducen un vehículo, así como también de los peatones.

Por su parte, la coordinadora de Protección Vial y Comunitaria, Mariana Arias, describió que los operativos tienen continuidad con el objetivo de que “las personas circulen con las condiciones reglamentarias adecuadas y de manera segura”. Arias destacó la decisión de “implementar controles en lugares variables. No nos abocamos exclusivamente al microcentro, sino que vamos rotando como para que esto sea un poco más justo y veamos otro tipo de realidades”.