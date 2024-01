Bajó la distensión en la relación con China

La canciller Diana Mondino y el embajador chino, Wang Wei, se reunieron ayer y dieron señales de distensión en la relación bilateral luego de los roces por Taiwán, ya que la funcionaria argentina ahora habló del "principio de una sola China".

"Durante el encuentro, Mondino y Wang desestimaron recientes versiones de prensa infundadas y reafirmaron los lazos de amistad y el principio de una sola China", se informó en un comunicado de la Cancillería.

En las últimas semanas se había generado tensión por las versiones de un supuesto encuentro de la canciller -desmentido por la Argentina- con el representante de negocios de Taiwán, lo que disgustó a los representantes chinos, ya que Beijing no reconoce a Taiwán como un país independiente del continente.

"No cabe duda de la importancia del intercambio comercial entre ambos países, siendo China el segundo socio comercial argentino, el segundo destino de nuestras exportaciones y el primer origen de las importaciones en el país", afirmó Mondino.

En ese marco, ambos funcionarios destacaron "el cordial intercambio epistolar" mantenido entre los presidentes Javier Milei y Xi Jinping, con motivo de la reciente elección del mandatario argentino y "el interés manifestado por ambos líderes en fortalecer la relación bilateral".

De esta forma, el espacio libertario cambió decididamente su postura de las declaraciones previas a asumir al poder, en las que el presidente Milei no descartaba cortar la relación bilateral por la ideología comunista del gigante asiático. (NA).