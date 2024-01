Las lluvias de 2023: entre pocos y muchos milímetros

Por Orlando Pérez Manassero



Creo que fue la imaginación. Casualmente estaba recordando que allá por 2013 don Florencio Racca me había traído por primera vez los datos de lluvias sobre Rafaela para publicar en LA OPINIÓN. Pasaron 10 años desde entonces y al inicio de cada uno de ellos recibí esa información hasta que don Florencio nos dejó. Sí, seguramente fue la imaginación la que, en un momento dado, me hizo oír pasos en la vereda, quedar esperando el clásico timbrazo largo y, sin pensarlo, decirme; es Florencio que trae los registros de lluvias anotados a pura birome en las hojas de un almanaque de 2023. Pero el timbre nunca sonó. La realidad me devolvió a este tiempo, me dediqué a buscar ciertas informaciones en la computadora y de pronto los veo ¡allí estaban! Es que su hijo, Omar Racca, quien heredó y asumió por propia voluntad el puesto que dejó su padre al pie del pluviómetro, volvía a enviarme esos datos continuando así con nuestra lluviosa tradición. Y esos datos decían que:

En enero de 2023 llovieron los días 1 (3mm), 18 (10mm), 21 (80mm), y 27 (15mm); Total 108mm.

En febrero los días 2 (7mm), 8 (18mm), 13 (3mm), 16 (10mm), y 22 (36mm); Total 74mm.

En marzo los días 14 (1mm), 22 (156mm), 23 (56mm), y 24 (3mm); Total 216mm.

En abril los días 3 (8mm), 18 (6mm), y 24 (7mm); Total 21mm.

En mayo los días 4 (3mm), 5 (23mm), 19 (5mm), 20 (9mm), 24 (78mm), y 25 (19mm); Total 137mm.

En junio el día 22 (6mm); Total 6mm.

En julio los días 11 (24mm), y 12 (4mm); Total 28mm.

En agosto el día 8 (2mm); Total 2mm.

En septiembre el día 3 (4mm); Total 4mm.

En octubre los días 3 (3mm), 11 (2mm), 22 (6mm), 23 (37mm), 27 (5mm); Total 53mm.

En noviembre los días 1 (5mm.), 2 (40mm), 8 3mm), 12 (1mm), 15 (45mm), 16 (5mm), 17 (27mm.), 18 (2mm), 21 (44mm), 22 (28mm), y 29 (5mm); Total 218mm.

En diciembre los días 1 (30mm), 3 (12mm), 6 (3mm), 13 (54mm), 14 (9mm), 15 (3mm), 16 (1mm), 17 (27mm), 18 (88mm), 25 (23mm), y 28 (6mm); Total 256mm.

El total de lluvia caída en el año 2023 fue de 1123mm.

De los 365 días del año 2023, tuvimos lluvias en 54 de ellos y por lo tanto sol en los 311 restantes.

La primera lluvia del año fue la del día 1 de enero y la última el día 28 de diciembre. No hubo registros de tres dígitos en todo el año.

El mes más lluvioso fue diciembre con 256mm. y el que menos lluvias registró fue agosto con 2mm.

Las semanas más lluviosas la pasamos desde el 12 al 18 de noviembre con un total de 93mm, seguida por la del 10 al 16 de diciembre con 67mm.

Hubo cuatro feriados con lluvia a saber el 1º de enero, el 24 de marzo (Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia), el 25 de mayo (Fiesta Patria) y el 25 de diciembre (Navidad).

Los días de la semana que resultaron pasados por agua fueron los lunes 7 veces, los martes 7, los miércoles 15, los jueves 10, los viernes 9, los sábados 5, y los domingos 7 veces.

En cuanto a los números de los días de la semana en que llovió durante el año anotamos el 1 con cuatro veces, el 2 con tres, el 3 con cuatro, el 4, 5 y 6 con una, el 8 con cuatro, 11 y 12 con dos, el 13 con tres, el 14 y 15 con dos, el 17 con dos, el 18 con cuatro, el 19 y 20 con una, el 21 con dos, el 22 con cuatro, el 23 con dos, el 24 con tres, el 25 y 27 con dos, y el 28 y 29 con una. Nunca llovió en los días números 7, 9, 10, 26, 30 y 31.

Termina el informe con los totales de lluvias caídas en estos últimos 10 años sobre la ciudad de Rafaela según los propios registros:

2013 - 1017mm, 2014 - 1236mm, 2015- - 1287mm. 2016 - 1338mm. 2017 - 999mm. 2018 - 830mm. 2019 - 1053mm. 2020 - 728mm. 2021 - 1178mm. 2022 - 774mm. y 2023 - 1123mm.

Luego, ya terminando la nota, si fue la imaginación la que me hizo ver a don Florencio reclamándole a San Pedro que en este año 2024 no escatime lluvias para los campos argentinos (pero sin exagerar) porque la Patria está necesitada de millones y millones de toneladas de granos en los silos... y de pesos moneda nacional en los bolsillos de todos.



* Datos aportados por Omar Racca.