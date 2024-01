Derrota del equipo de Rubiolo ante Benetton

Los Newcastle Falcons, con el rafaelino Pedro Rubiolo como titular, no pudieron torcer la mala racha de resultados este viernes en la participación en la Challenge Cup europea. En el duelo jugado en el estadio Kingston Park, de la ciudad inglesa, Benetton Rugby se llevó los cinco puntos del choque continental con un amplio triunfo por 57 a 18. Los italianos lideraban 22-13 en el intervalo.

Además del jugador surgido en CRAR, también fue titular en Newcastle su compañero en la primera línea, Eduardo Bello, que fue autor de un try.

En Benetton estuvieron otros integrantes de Los Pumas, tales los casos del pilar Thomas Gallo y el apertura Tomás Albornoz. En esa escuadra también fue partícipe del juego el wing Ignacio Mendy.

Albornoz fue gran figura del partido con un try, un penal y tres conversiones, mientras que también apoyó Mendy en una ocasión.

Rubiolo disputó los 80 minutos del match.