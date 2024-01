Ben Hur se ilusiona desde su fortaleza defensiva

Luego de dejar atrás a Coronel Aguirre en la bochornosa revancha del miércoles pasado en Villa Gobernador Gálvez, debido a las agresiones sufridas por el plantel rafaelino, Ben Hur tiene el foco en Aprendices Casildenses. El partido de ida de las semifinales de la Región Litoral Sur se disputará el domingo desde las 20 en el Nuevo Fortín de esa ciudad del sur provincial, con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni.

Sin dudas desde la llegada de Gustavo Barraza en la mitad de la primera fase, la principal evolución que ha tenido su equipo pasa por lo defensivo. Como dato saliente en los ocho cotejos que tiene dirigiendo en este nuevo ciclo al club apenas le convirtieron a BH un gol. Y en los últimos tres encuentros la valla de Gonzalo González no ha recibido tantos, lo cual es mérito de todo el equipo más allá del trabajo de defensores y volantes de marca.

Ese gol que sufrió el Lobo al que hacemos referencia fue el convertido por Agustín Costamagna en el partido inicial de la serie frente a Libertad de Sunchales. Luego, la revancha en el Plácido Tita y los dos partidos ante Coronel Aguirre fueron con el arco propio en cero.

Esto puede explicarse con algunos cambios de nombres, pero fundamentalmente de mejor ordenamiento. En ocasiones a la BH la sorprendían de contra cuando tenía una pelota parada a favor o en otro tipo de situaciones, y eso se fue corrigiendo.

En un torneo donde cualquier error puede costar muy caro y los partidos suelen ser parejos, lograr esa premisa es sin dudas un elemento que puede ser determinante para aspirar a la clasificación.



PRIORIZAR LO FÍSICO

Debido al corto lapso entre un encuentro y otro, el principal objetivo del cuerpo técnico benhurense pasa por la recuperación física de los futbolistas, más aún en un momento donde hay varias bajas debido a lesiones.

Para este encuentro inicial ante Aprendices, Barraza no podrá contar nuevamente con Martín Rodriguez, lo mismo que Joaquín Molina. Los dos delanteros principales del plantel se están recuperando de desgarros, motivo por el cual el DT deberá optar otra vez entre Nicolás Santini, Lautaro Larrasabal o Maximiliano Weisheim como punta.

En tanto, Diego López no fue titular frente a Coronel Aguirre porque no estaba para 90 minutos, por lo que habrá que esperar cómo llega al domingo. De todos modos, Gastón Comas tuvo buenos rendimientos en los dos encuentros ante la escuadra de Villa Gobernador Gálvez.

El que puede reaparecer, si el DT lo considera, es Matías Rojo. El ex Unión de Sunchales cumplió con la fecha de suspensión por la expulsión del sábado pasado.



LA FIGURA DEL RIVAL

Aprendices viene de eliminar a Everton Adeo de Cañada de Gómez con un global de 3-2 (1 a 1 en la revancha en Casilda). Su principal figura es el experimentado (40 años) delantero Leandro Armani, hermano de Franco Armani -el arquero de River-, que convirtió justamente el gol del empate el miércoles. Este futbolista tuvo una larga trayectoria profesional, con sus mejores momentos en Tiro Federal de Rosario, y un paso también por Newell's Old Boys en primera división.