María Nélida Pedernera y una mención especial

Por Gabriel Zuzek. - Existen años en los que suelen ocultarse las angustias y padecimientos que traerán los venideros y queda claro que esas señales siniestras no siempre pueden descubrirse a tiempo. Entonces la trama del desconcierto suele tener características silenciosas y horada el accionar de la memoria.

Son épocas de noches largas, de bocas pastosas, de tranquilidades artificiales y de infinidades de cuerdas flojas que anticipan de manera subterránea que el futuro será aún más tenebroso.

La novela Hasta la raíz de la escritora y psicóloga María Nélida Pedernera está situada en la década del 70’ y es necesario releer lo que la escritora Alicia Kozameh subraya sobre la autora: “Pedernera no olvida, no les permite el olvido a sus lectores. Para proteger la salud de la historia de nuestro país, no los deja en paz”.



¿Cuánto de autobiográfico hay en su obra?

Detrás de máscaras y disfraces, lo vivido aparece representado en los pequeños detalles. Veladamente. El propósito inicial de la escritura tiene derivas insospechadas y uno se reconoce en formas, personajes y situaciones. “Cuando estaba escribiendo mi otra novela Como un árbol junto al río, el personaje de Emilia, hija de víctimas de la última dictadura cívico-militar, fue creciendo y ocupando una centralidad inesperada. En el caso de Hasta la raíz, la propia experiencia aportó precisiones al relato y la imaginación se hizo cargo del resto.”



¿Qué fue lo que la motivó a escribir sobre cuestiones relacionadas con la última dictadura militar?

En esta novela el propósito fue hablar de ese período anterior a 1976, tan siniestro como todo lo que vino después, sobre lo que no se habla tanto. Pienso que la figura de José López Rega fue poco trabajada en el cine y la literatura. Leí con mucho interés el libro de Larraquy y los tomos III y IV de La voluntad de Anguita y Caparrós para documentarme, pero fundamentalmente me basé en los recuerdos de lo que vivíamos y sentíamos durante esos años. Bajo la democracia formal, el gran poder operaba con impunidad.



¿De qué manera trabaja el ejercicio de la memoria en su escritura?

La ficción recrea la historia y suele mostrar con mucha verosimilitud y verdad lo que sucedió. Nunca tuve la intención de escribir una novela histórica sino una novela históricamente situada. Si algún joven, nacido en democracia, puede comprender a partir de la lectura de esas dos novelas, Como un árbol junto al río y Hasta la raíz, lo que sucedió en los años 70 voy a sentir que valió la pena. Además, estoy por abordar una tercera novela con cruces de los personajes de estas dos porque siento que los personajes todavía tienen cosas que decir.



Para usted ¿cómo se inserta la literatura santafesina en el panorama cultural nacional?

Creo que la literatura santafesina está en un período de producción muy interesante, con muchos autores en procesos creativos valiosos que podremos dimensionar dentro de poco tiempo.



¿Qué significancia tiene para usted la mención en el concurso Alcides Greca?

La noticia de la mención en el concurso Alcides Greca llegó en un momento difícil de mi vida y me aportó la alegría y las fuerzas para transitarlo. Tener la certeza de que alguien valoró el trabajo realizado me confortó y agradezco a todos los que hacen el esfuerzo de sostener esa instancia de reconocimiento para los autores, sobre todo a los que vivimos en ciudades pequeñas, fuera de Rosario y Santa Fe, que son dos grandes centros de actividad cultural en la provincia. Tal vez sería interesante en provocar un encuentro entre los que participamos en esta convocatoria, más allá de las menciones o premios recibidos.



SOBRE LA AUTORA

María Nélida Pedernera es psicóloga y profesora jubilada. Vive en la ciudad de Reconquista. En 2022 publicó dos novelas breves: Mate Cosido se escribe con C (3ra edición) y Como un árbol junto al río. Junto con Laura Vizcay fundó la editorial Ediciones La Ochava.