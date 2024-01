Comienza el ciclo Verano Juntos

El ciclo municipal Verano Juntos es impulsado por la Secretaría de Educación y Cultura. En este sentido, se da inicio al programa en diferentes espacios de la ciudad.



El cronograma es el siguiente:

Pido gancho - Tiempo para las infancias

Lunes 15 y 29 de enero, y 5 de febrero: 10:00 - Asentamiento barrio Italia y Centro de Salud N° 10 barrio 2 de Abril.

Martes 16-23-30 de enero y 6 de febrero: 9:30 - Vecinal barrio Jardín. 10:00 - Vecinal barrio Villa Podio. Miércoles 17-24-31 de enero y 7 de febrero: 9:00 - Vecinal barrio Martín Fierro. 10:15 - Vecinal barrio 17 de Octubre.

Jueves 18-25 de enero y 1º y 8 de febrero: 9:30 - Asentamiento Sur y Centro de Salud N° 11, barrio Virgen del Rosario.



Taller de cerámica

Taller destinado a público adulto. Martes 16, 23 y 30 de enero y 6 de febrero: 9:00 - Jardín Municipal N° 3 Sede Zazpe (Francia 2861).

Entrada libre y gratuita. No se suspende en caso de lluvia.



Pido gancho + Huerta

Taller destinado a niños y niñas. Martes 16, 23 y 30 de enero y 6 de febrero: 18:30 - Jueves 18 y 25 de enero y el 1 y 8 de febrero: 18:30 - Jardín Municipal N° 3 Sede Zazpe (Francia 2861).

Entrada libre y gratuita. En caso de lluvia se suspende.



Cuentos de verano

Taller destinado a niños y niñas. Miércoles 17, 24 y 31 de enero y 7 de febrero: 9:30 - Viernes 19 y 26 de enero - 2 y 9 de febrero: 9:30 - Jardín Municipal N° 3 Sede Zazpe (Francia 2861).

Entrada libre y gratuita. No se suspende en caso de lluvia.



Taller de flores

Taller destinado a jóvenes y adultos. Jueves 18 y 25 de enero - 1 y 8 de febrero: 8:30 - Jardín Municipal N° 3 Sede Zazpe (Francia 2861).

Entrada libre y gratuita. En caso de lluvia se suspende.



Guardianes del ambiente

Taller de sensibilización para el cuidado del ambiente destinado a las infancias. Jueves 18 y 25 de enero - 1 y 8 de febrero: 8:30 h. 10:15 - Jardín Municipal N° 3 Sede Zazpe (Francia 2861).

Entrada libre y gratuita. No se suspende en caso de lluvia.



OTRAS VOCES EN EL METRO

Por otro lado, el viernes 26 de enero a las 21:00 se llevará adelante el primer concierto del Ciclo de Música Popular 2024 que organiza la Asociación Cultural Otras Voces, en el marco del ciclo Verano Juntos, con la presentación del Trío Sin Tiempo y El Amasijando.

Las entradas tienen un valor de $3.500 (generales) y $3.000 (socios Otras voces, jubilados y estudiantes de música). Se pueden adquirir en la Librería Faber (Saavedra 52) y Jalito, Tiempo de café y amigos (Rivadavia 115). Habrá servicio de cantina. La reserva de mesas se realiza por WhatsApp al 3492 15 609927 o al correo [email protected].



SOBRE TRÍO SIN TIEMPO

Leo Genovese (piano), Mariano Otero (bajo y contrabajo) y Sergio Verdinelli (batería) integran el Trío Sin Tiempo que se reúne cada vez que Leo Genovese viene desde Nueva York a nuestro país, para grabar y realizar giras. En cada oportunidad presentan nuevas músicas de autoría propia. El trío ya lleva editados dos discos: Sin tiempo (2020) y Ritmos de agua (2021).Los músicos gozan de una amplia trayectoria no solo en el jazz, también abrazan el rock y la música latina. Leo Genovese integra la banda de René Pérez "Residente" y se presenta continuamente junto a los máximos referentes del jazz habiendo obtenido el año pasado el Premio Grammy por una grabación junto al gran saxofonista Wayne Shorter. Mariano Otero dirige y toca en el grupo de Vicentico sin dejar de lado su discografía solista; y el baterista Sergio Verdinelli es reconocido por su ductilidad; formó parte del último grupo de Luis Alberto Spinetta, además de tocar con Fito Páez y Andrés Calamaro, entre otros proyectos.



SOBRE EL AMASIJANDO

Integrado por Emanuel Stampanone en guitarra, Fernando Quagliozzi en bajo, Federico Bertona en batería y Joaquín Güll en percusión, quienes adelantarán temas de su nuevo disco próximo a editarse que contó con la producción artística del reconocido músico platense Marcos Archetti.



Esta actividad se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.