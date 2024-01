El Sub-23 de Mascherano con una baja

Javier Mascherano sumó un dolor de cabeza a nueve días del debut de la Selección Sub 23 en el Preolímpico Sudamericano: Julián Malatini abandonó la concentración y no jugará el torneo ya que está a un paso de ser vendido a Werder Bremen y el club alemán lo obliga a incorporarse de forma inmediata.

La AFA estalló ante esta situación y sacó un comunicado al respecto. El enojo surge en gran parte por la imposibilidad de reemplazar al jugador ya que la FIFA sólo habilita cambios en la lista por lesión, por lo que el plantel quedará con 22 futbolistas para disputar el certamen.

Según trascendió, la oferta sería imposible de rechazar tanto por Defensa y Justicia, club dueño del pase, como por el defensor, quien el jueves dejó la Selección para cerrar su transferencia al conjunto europeo.



EL COMUNICADO DE AFA

"La Asociación del Futbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julian Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación.

De esta forma, el futbolista, desde el día de ayer, se ausenta de la concentración del Seleccionado Argentino.

Por último, en caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo".