El Boca de Martínez pone primera

Boca Juniors hará este sábado su debut bajó la conducción táctica de Diego Martínez cuando juegue un encuentro de pretemporada ante Gimnasia y Tiro de Salta, reciente campeón del Federal A y ascendido al Nacional, en la ciudad de Salta.

El partido, es tomado como festejo por el ascenso del equipo local, se jugará con entradas agotadas en el estadio Padre Ernesto Martearena, desde las 21:00 y con televisación por parte de la aplicación Star+.

La expectativa de ver al Boca de Martínez se palpita en la provincia norteña más allá de algunas ausencias y de la clara salvedad de que el encuentro será preparatorio, con el objetivo de alcanzar el mejor nivel físico y futbolístico para la competición oficial.

Boca afrontará en 2024 la Copa de la Liga, Copa Sudamericana, Copa Argentina y la Liga Profesional.

El hincha de Boca espera un equipo abierto, ofensivo, vertical en su movimientos tácticos tal el estilo del ex entrenador de Tigre y Huracán, más allá de un paso como técnico de las inferiores boquenses.

Boca ya no cuenta con su "joya" Valentín Barco, quien emigró al Brighton de la Premier League inglesa, y mañana no estarán Cristian Medina y Ezequiel Fernández, convocados al seleccionado argentino sub-23 que jugará el Preolímpico de Venezuela.

En principio Martínez apuesta a un esquema 4-3-1-2, con una probable formación compuesta por Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Quedó atrás la chance de la llegada de Ever Banega, quien parecía seguro en Boca tras su paso por Arabia pero finalmente optó por Newell's, y ahora se negocia por Kevin Zenón, de Unión de Santa Fe, aunque es complicada su llegada ya que también lo pretende Vasco da Gama de Brasil.

El que no viajará a Salta es el uruguayo Edinson Cavani debido a que el cuerpo técnico desea que desarrolle la pretemporada sin pausas y sin viajes, para que en este 2024 el delantero oriental muestre una mejor versión.

Gimnasia y Tiro, con la dirección técnica de Rubén Forestello, ascendió el año pasado al Nacional tras ser campeón del Federal A al vencer en la final a Douglas Haig de Pergamino, en definición desde el punto penal tras haber igualado.

El equipo salteño regresó a la máxima categoría de ascenso luego de 23 años y tiene como refuerzos a Martín Esparza (Almagro), Enzo Fernández (Juventud Antoniana) , Ariel Chávez (Flandria), Brian Duarte (Ciudad Bolivar), Ezequiel Neira (Instituto), Maximiliano Ibáñez (9 de Julio de Rafaela), Tomás Attis (Sportivo Belgrano), el arquero Facundo Abraham (Mandiyú), Lautaro Gordillo (préstamo de Ferro) y Juan Galetto (Patronato).