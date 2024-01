Marihuana en "pajita": chica de 19 años utilizó sorbetes para ingresarla

Fue descubierto un nuevo método para ingresar estupefacientes a las cárceles, y la modalidad llamó la atención del servicio penitenciario: los "faso sorbetes".

Es que una joven de 19 años quedó detenida, cuando pretendía ingresar marihuana escondida en sorbetes de bebidas, comúnmente llamados "pajitas", a un familiar alojado en la alcaidía de La Plata.

La mujer, cuyas iniciales son B.A.S., fue detenida en la Alcaidía N° 3 ubicada en 181 y 520 de la localidad de Melchor Romero, cuando se realizaba la requisa de ingreso de alimentos, de los familiares a los detenidos alojados en el lugar.



18 SORBETES

Fue en ese momento cuando personal penitenciario, descubrió en poder de la acusada 18 sorbetes de plástico, con sus puntas selladas rellenos con una sustancia similar a la marihuana.



23,5 GRAMOS

DE "YERBA"

De acuerdo a lo informado por Crónica, en medio de ese contexto, personal especializado se hizo presente para realizar los respectivos test y pesaje de la sustancia, lo que comprobó que se trataba de un total de 23,5 gramos de cannabis sativa, nombre científico de la marihuana.

Ante esa comprobación, personal policial aprehendió a la acusada que quedó a disposición del fiscal Hugo Tesón, que tenía pensado indagarla, y procesarla judicialmente.



SORPRESA

Los guardia cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, se sorprendieron con este método de "droga en pajitas", sobre todo por la elaboración que conlleva la estrategia, por el tiempo que se tardan en "rellenar" los sorbetes.

La mujer quedó detenida a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 18, del Departamento Judicial de La Plata, por infracción a la ley de estupefacientes.



NO FUE LA

ÚNICA VEZ

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características.

Es que durante el transcurso del último fin de semana, en la Unidad 9 en La Plata un hombre quiso ingresar drogas en una bolsa de carbón, a la cárcel de Villa Elvira.

Pero al revisar la mercadería, los oficiales descubrieron paquetes de marihuana y 52 pastillas de psicofármacos.

La causa está en manos del mismo fiscal, que a su vez intervino en otra causa que tuvo lugar hace meses, cuando una mujer llevó pan relleno de marihuana a su novio. preso por una condena de 14 años otorgada por diferentes causas de robo calificado.



PANES CON

MARIHUANA

La mujer ingresó a la sede policial con una bolsa de supermercado llena de panes, pero no logró pasar el control de visitas: los efectivos detectaron que en el interior de uno de ellos, había seis bolsas de nylon que separaban un total de 26.9 gramos de marihuana.