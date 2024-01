2 Muertos tras choque de un camión y un colectivo

La víspera, dos personas murieron tras un choque entre un camión y un colectivo de la línea 99, en la esquina de Viamonte y Paso, en el barrio porteño de Balvanera, y otras resultaron heridas, informaron fuentes sanitarias y viales.

Personal del SAME y policial, trabajó en el lugar asistiendo a las personas que resultaron heridas, y que eran trasladadas para su hospitalización.

Según explicó Alberto Crescenti, titular de SAME, las víctimas fatales viajaban en la caja del camión volcador -que transportaba sebo-, y al momento del impacto cayeron al asfalto, golpeándose y muriendo en el lugar.

Según lo dado a conocer por Diario Popular, el personal que acudió debió rescatar tanto al chofer de ese vehículo, que quedó atrapado entre el asiento y el volante, como al chofer del colectivo, más tres pasajeros del interno de la 106, totalizando cinco los heridos que fueron trasladados en las distintas ambulancias.



Por otra parte, se conoció que las víctimas fatales son dos operarios de 30 y 40 años de edad, mientras que los heridos son el conductor del camión, el chofer del colectivo y tres pasajeros.

Los lesionados fueron trasladados por el SAME, a los hospitales Ramos Mejía y Durand presentando politraumatismos, felizmente sin riesgo de vida.

Minutos después de conocerse la triste noticia, arribaron al escenario antes mencionado, familiares de las víctimas, quienes se mostraron sumamente doloridos y alterados por la situación.

Otras fuentes informativas, señalaron que el accidente se produjo cuando uno de los dos vehículos pasó con el semáforo en rojo.

Las personas fallecidas viajaban en la caja del camión, por lo que tras el impacto, salieron despedidos y golpearon contra el asfalto.

El colectivo transitaba con gran cantidad de pasajeros, por lo que tras el choque cuatro de ellos resultaron heridos y salieron con cuello ortopédico, mientras que el chofer también tuvo que ser trasladado hacia el hospital en ambulancia.



Y en relación al estado de los vehículos que chocaron en la esquina entre Viamonte y Paso en Balvanera, se pudo ver que el camión sufrió un golpe fuerte en la parte izquierda, mientras que el colectivo tenía la parte hundida del lado derecho, y el vidrio destrozado.