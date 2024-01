Ordenamiento del tránsito: “la prioridad es estar en la calle porque así nos lo pidió el intendente”

El Gobierno municipal continúa con los operativos de tránsito con el objetivo de velar por la seguridad de toda la comunidad. Al respecto, el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, remarcó que “la prioridad es estar en la calle porque así nos lo pidió el intendente” y agregó que la intención es lograr “el ordenamiento y el cuidado del tránsito".

Bottero destacó que “toda la gente de Protección Vial y Comunitaria hoy está trabajando en la calle. Estamos sosteniendo operativos periódicos todas las semanas y así lo vamos a hacer durante todo el verano”. Además, mencionó que las intervenciones se llevarán a cabo en todos los barrios.

“Tenemos que llegar y dar un mensaje claro que es que nos tenemos que cuidar, respetar las normas de tránsito y utilizar los elementos de seguridad, sea casco o cinturón”, al tiempo que señaló que “frente a quien decide no hacerlo, obviamente, tenemos la facultad de sancionar e, incluso, retener los vehículos, a pesar de que no es nuestra intención. Esto no es para recaudar ni para retener vehículos, sino para tratar de ordenar una situación ya que sabemos que en muchos lugares las normas de tránsito se infringen”.

El secretario subrayó que la idea es “garantizar la buena convivencia, lo cual se logrará respetando las normas de tránsito y de seguridad” por parte de quienes conducen un vehículo, así como también de los peatones.



Circular de manera segura

Por su parte, Marina Arias, coordinadora de Protección Vial y Comunitaria, describió que los operativos tienen continuidad con el objetivo de que “las personas circulen con las condiciones reglamentarias adecuadas y de manera segura”. Arias destacó la decisión de “implementar controles en lugares variables. No nos abocamos exclusivamente al microcentro, sino que vamos rotando como para que esto sea un poco más justo y veamos otro tipo de realidades”.