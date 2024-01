Atlético de Rafaela y su comunicado ante la renuncia del Vice Fontanini

Atlético de Rafaela emitió en la noche de este jueves un comunicado en relación a la renuncia de Silvio Fontanini a la Vicepresidencia del club.



A los socios de la institución y al público en general:

Queremos informarles que en el marco de una reunión llevada a

cabo el pasado 9 de enero, desarrollada en buenos términos y con sumo respeto, se plantearon posiciones encontradas respecto de la existencia o no de un conflicto ético y/o de intereses ante la actuación del Sr. Fabricio Fontanini como representante de jugadores y el cargo ocupado -hasta ese momento- de Vicepresidente 1ero. de la institución por parte del Sr. Silvio

Fontanini, tío de Fabricio. A resultas de dicha situación, que le fue planteada a este último por el Presidente Sr. Diego Kurganoff, dejándole aclarado que ello no sólo implicaba su pensamiento sino el de varios integrantes del Consejo Directivo, el Sr. Silvio Fontanini expresó que no compartía la existencia del referido conflicto y consideró -a su exclusivo criterio- que la mejor solución a la situación planteada era la de presentar su renuncia al precitado cargo, a fin de no condicionar al Sr. Presidente y Consejo Directivo en su accionar.

A pesar del pedido del Consejo Directivo de la institución para que el Sr. Silvio Fontanini revisara su posición, este último ratificó su renuncia en el entendimiento de que era lo mejor para la institución.

Dejamos en claro que la cuestión planteada en modo alguno pone

en duda la honorabilidad de las partes, ni modifica el respeto y valoración que mutuamente nos tenemos como personas y fundamentalmente como dirigentes de la institución.

No queremos que este hecho puntual implique un perjuicio institucional ni dirigencial, por cuanto iniciamos este camino juntos, con el acompañamiento de otros tantos valiosos dirigentes y miles de asociados, buscando lo mejor para nuestro querido Atlético de Rafaela. En esa línea, dejamos aclarado que el Sr. Silvio Fontanini seguirá colaborando, desde un lugar distinto y fuera del ámbito directivo.

Queremos con este breve comunicado, dar por superada la cuestión

y dar vuelta la página, transmitiendo tranquilidad a toda la masa societaria.

Ambos seguiremos aportando, cada uno desde el lugar que nos

toque ocupar, nuestro mayor esfuerzo por esta querida institución.

Diego Kurganoff - Silvio Fontanini