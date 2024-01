Plus Pago busca incrementar el consumo de Billetera Santa Fe

Billetera Santa Fe sigue vigente e incluso, con el correr de los días, tanto usuarios como comerciantes —los denominados de cercanía o de barrio que deseen adherirse de manera voluntaria— podrán acceder a los beneficios que ofrece la nueva versión del programa. Es que si bien el reintegro corre por cuenta de los comercios, la realidad es que la app asoma como una oportunidad para ambas partes. "No queremos que la gente asocie únicamente Billetera Santa Fe al reintegro, porque el beneficio es mayor y simplificará la vida de los usuarios", remarcó el gerente comercial de Plus Pagos, Pablo López.

Ocurre que el cliente que supere una compra de $3 mil pesos participa automáticamente por un sorteo de $500 mil, al tiempo que desde la próxima semana podrá además adherir tarjeta de crédito y abonar impuestos y servicios desde la aplicación. Mientras tanto, el comerciante que reintegre entre $1.000 y $2 mil a razón de una vez al mes por cliente y por compra, sabrá que ese mismo comprador volverá al local para consumir seguramente esa suma a su favor, y así fomentará el flujo de consumo que tanto se busca por estos tiempos de inflación ingobernable.

Desde Plus Pagos reiteraron que Billetera Santa Fe sigue vigente e invitaron a usuarios y comerciantes a seguir por ese camino porque, en definitiva, será más provechoso y beneficioso para ambos lados del mostrador. Para muestra sobre un botón: durante esta semana se acreditaron los $500 mil a cada ganador de los sorteos que promociona el programa por una compra superior a los $3 mil.

REINTEGROS SIN TOPE

A diferencia del programa anterior, cuyo tope máximo mensual por usuario era de $5 mil, en esta oportunidad el usuario no tendrá un límite, ya que podrá hacerse de reintegros de hasta $2 mil por local o comercio que considere oportuno dentro de un mismo mes. "No sólo puede equiparar esos $5 mil sino que tiene la posibilidad de duplicar y triplicar ese monto, es decir, no tiene tope. Si por ejemplo vas a 10 comercios, te llevás $20 mil y con la misma metodología: a las 24 horas tenés tu dinero disponible en Billetera Santa Fe. Y con la novedad que podés comprar en todo tipo de rubros", subrayó López.

También recordó que desde que surgió Billetera Santa Fe, el usuario la empoderó y hasta los propios comerciantes se dieron cuenta de que, además del beneficio de mantenerse al nivel del resto, vendían más y mejoraban notablemente sus ventas, puesto que el reintegro sirve para que el cliente regrese a ese comercio o se anime a gastar más en ese mismo local porque sabe que al día siguiente tendrá disponible un plus a su favor.

En ese orden, destacó la transparencia y beneficios de la billetera virtual tanto para comerciantes como para usuarios de la misma, dado que en toda promoción bancaria a través de medios de pago con tarjetas, solo para citar un ejemplo, la clave estará en los beneficios que obtiene el cliente para poder fomentar el consumo.

El comerciante que decida adherir al programa de manera voluntaria y se haga cargo del reintegro (un 20% o equivalente a un máximo de $2 mil), no sufrirá una pérdida considerable si se tiene en cuenta lo que aportaba en la versión anterior respecto al índice de inflación actual, cercano al 30% mensual.

"En el esquema anterior, el gobierno aportaba el 85% y el comercio el resto, pero si a eso le aplicamos el índice de inflación no tendría una incidencia mayor en sus costos con la totalidad del reintegro que debería hacer en la actualidad con el nuevo esquema", explicó López. De modo tal que ese reintegro de entre $1.000 o $2 mil que corre por cuenta del comerciante, cada cliente podrá volver a utilizar en "24 horas hábiles" en ese mismo local de cercanía o mercado, y así fomentará un mayor flujo de consumo.

No obstante, aclaró que "no está permitido" y no debería ser obligatorio para el usuario la realización de una compra mínima de $10 mil (puesto que el 20% son justamente $2 mil), ya que se han registrado este tipo de maniobras dignas de la viveza criolla y, de acuerdo al nuevo programa, cada usuario tiene la potestad de realizar una compra inferior a esa suma si así lo requiere, más allá de que en muchos casos las compras superarán ampliamente ese monto mencionado.

ADHESIONES

Los comercios que decidan adherirse al Nuevo Programa de Fomento del Consumo lo podrán hacer de modo simple y digital a través del sitio web que utilizan habitualmente para gestionar sus ventas con Billetera Santa Fe. "Arrancamos este martes y la adhesión que tenemos hasta el momento es impresionante, porque apuntamos a que los comercios van a entender cuál es la dinámica y se darán cuenta que les será beneficiosa y favorable a la hora de promover sus ventas", aseguró el gerente comercial de Plus Pagos, al tiempo que ponderó los $500 mil que ponen en juego a diario en cada sorteo en el marco de la crisis económica que atraviesa el país. Además, resaltó que Billetera Santa Fe otorga el mismo beneficio a personas bancarizadas y no bancarizadas, sorteos, reintegros por comercio y por mes.

Desde la próxima semana también estará habilitada la opción para poder realizar compras con tarjetas de crédito, además del débito adherido o el dinero de Plus Pagos, a lo que se sumará la posibilidad de poder abonar impuestos y servicios desde la misma Billetera Santa Fe para agilizar ese medio virtual y tener otra opción al pago presencial que se realiza de forma habitual en Santa Fe Servicios. "Lo importante es que el usuario no asocie únicamente Billetera Santa Fe al reintegro, que es una muy buena opción, sino que sepa que es una aplicación que simplificará la vida a la hora de pagar y obtener beneficios que otras aplicaciones no ofrecen, por eso será el medio de pago por excelencia", destacó López.