Santa Fe perdió ingresos por caída de exportaciones

Definitivamente el 2023 fue un año pésimo para el comercio exterior de la Provincia de Santa Fe: las exportaciones totalizaron U$S 10.786,9 millones de enero a noviembre, una cifra sustancialmente inferior respecto a las registradas en el mismo período pero del 2022, cuando alcanzaron los U$S 17.810,2 millones.

Los datos corresponden al informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) difundidos ayer. "En el período enero - noviembre de 2023 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 10.786,9 millones. Las mismas disminuyeron 39,4% respecto del mismo período del año anterior", subraya el reporte.

"Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron una caída de 40,1%, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, subieron 1,1% en relación a enero –noviembre de 2022", consigna además sobre el pobre desempeño del año pasado.

La culpa más grande del derrumbe de las exportaciones se adjudica a la sequía que afectó gran parte del país y en particular al territorio santafesino. Pero también hay responsabilidad del anterior gobierno nacional, que ante la escasez de dólares cerró el grifo de las importaciones de insumos industriales que las fábricas precisaban para sostener ventas al exterior. El caso de la automotriz General Motors es el más claro de todos, ya que incluso debió paralizar la fábrica en Alvear.

Según el IPEC, el monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 1.095,6 millones, 58,5% menos que en el mismo período de 2022. Las cantidades medidas en toneladas cayeron 57,5%, acompañado por una caída en los precios de 2,4%.

En los once meses de 2023, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario totalizaron U$S 8.189,3 millones, y mostraron una caída de 34,0% en relación al mismo período del año anterior. En términos de toneladas, las exportaciones cayeron 31,2%, y los precios medios disminuyeron 4,0%.

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de U$S 1.393,4 millones, 47,5% menos que en igual período del año 2022. Los volúmenes exportados registraron una reducción de 57,1%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 22,3%.

El valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 108,5 millones, reflejando una variación interanual negativa de 8,3%. Las cantidades exportadas subieron 11,0% y los precios disminuyeron 17,4%.



PRINCIPALES PRODUCTOS

Las exportaciones de Productos Primarios se componen principalmente de maíz en grano. Siguieron en importancia las exportaciones de porotos de soja, excluido p/siembra; trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra; sorgo de grano, excluido p/siembra; miel natural; arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado; y maníes sin cáscara, incluso quebrantados.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se destacan por la harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, principal producto exportado en la provincia. Siguieron en importancia aceite de soja en bruto, incluso desgomado; carne bovina, deshuesada, congelada; carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada; y malta.

Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso fue el principal producto exportado de Manufacturas de Origen Industrial (MOI).



PAÍSES DE DESTINO

Brasil fue el principal destino de exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 11,3%. Los valores exportados disminuyeron 14,6% respecto del mismo período de 2022.

China se situó en el segundo lugar, concentrando el 8,7% de los envíos. Las exportaciones a este destino cayeron 31,7% en términos interanuales.

En tercer lugar se ubicó India, con una participación del 7,3% del total. Las ventas a este país disminuyeron 53,1% respecto del mismo período de 2022.

Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Vietnam que registró una caída de 33,4%, y Chile, cuya variación negativa fue de 19,5% en términos interanuales. Del sexto al décimo puesto lo componen Indonesia, Malasia, Perú, Países Bajos, y Egipto.

Los envíos a Brasil se componen principalmente por amortiguadores de suspensión de vehículos automóviles (Material de transporte terrestre); válvulas de admisión o escape p/motores ncop. (Máquinas y aparatos, material eléctrico); y mozzarella (Productos lácteos).

Las principales exportaciones a China fueron de carne bovina, deshuesada, congelada (Carnes); aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites); y porotos de soja, excluido p/siembra (Semillas y frutos oleaginosos).

Las exportaciones a India estuvieron compuestas principalmente por aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites); cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (Pieles y cueros); lecitinas y otros fosfoaminolípidos (Productos químicos y conexos).