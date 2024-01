Francos admitió que la reforma política no tiene consenso

El ministro del Interior, Guillermo Francos, defendió ayer la reforma electoral que plantea en la ley ómnibus el gobierno de Javier Milei, aunque admitió que no tiene consenso entre el grupo mayoritario de la oposición. "Percibo que hay un apoyo muy grande al proyecto, soy un intuitivo", dijo irónico Francos al iniciar el debate, luego de escuchar las críticas que la oposición lanzó a coro sobre el financiamiento, la uninominalidad y la oportunidad de avanzar con la reforma en extraordinarias.

Sobre el momento de abordar el tema, el ministro sostuvo que "puede ser" que no sea oportuno, pero "la situación económica hace que el pueblo argentino espere gesto de la política".

El funcionario se refirió también a las críticas sobre que liberar el tope del financiamiento a los partidos políticos de parte de privados podría derivar en que lleguen recursos del narcotráfico o el delito. "No tocamos nada, tiene exactamente las mismas limitaciones, el riesgo de que sectores del narcotráfico, de las asociaciones criminales aporten a una campaña electoral es el mismo en el sistema anterior, que en el actual. No hay cambios, lo único que hicimos fue eliminar el tope", aclaró Francos.

Luego de contestar las preguntas de diputados de todos los bloques, Francos expresó: "Me llevo todas las inquietudes que se plantearon. Tenemos que discutir entre lo necesario y lo oportuno, y ver cuáles son los aspectos de la ley en los que podemos avanzar, si es que no conseguimos apoyo en los distintos ámbitos".

Esa frase quedó resonando entre los diputados de la oposición y tomaron con suspicacia la poca resistencia que puso el oficialismo a sostener la reforma electoral, algo que intentarán usar como pieza de negociación en el resto de los temas que contiene la ley de bases.



CRUCE CON DEL CAÑO

El ministro del Interior mantuvo una alocución tranquila y hasta despertó risas y aplausos cuando ironizó sobre el gran consenso que tenía la norma.

Sin embargo, tuvo dos momentos de tensión, primero con el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y otro más álgido con el referente de Unión por la Patria, Leandro Santoro.

A Del Caño Francos lo cruzó porque considerar que "no representa a todos los trabajadores" porque es parte de un espacio minoritario y no podría arrogarse la representación de todos. "Usted no es representante de la clase trabajadora porque los votos que usted tiene no comprende a todos los trabajadores de la Argentina. A veces nos atribuimos representaciones que no tenemos. Usted no tiene 14 millones de votos, el día que los tenga será presidente de la nación", resaltó el funcionario.

El legislador de la izquierda aseguró que él no había dicho eso y su compañera Myriam Bregman le recordó a Francos que La Libertad Avanza es "un bloque minoritario" en la Cámara baja. (NA)