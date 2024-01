Familia tipo necesita casi $500 mil para no ser pobre

En diciembre, una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires necesitó percibir casi medio millón de pesos para no ser considerada pobre. En tanto, el mismo grupo familiar debió cobrar más de $745.270 para ser clasificada como de clase media.

Para escapar de la indigencia y cubrir las necesidades de la Canasta Básica Alimentaria fueron necesarios $290.411, según se informó este miércoles de manera oficial.

Todos los cálculos efectuados por la Dirección General de Estadística y Censos porteña no incluyen el costo de alquiler, lo que elevaría sensiblemente la suma.

La canasta básica total (CBT), que marca la línea de pobreza, aumentó 24,71% durante en diciembre pasado, tres puntos y medio porcentuales por encima de lo que marcó la inflación general de ese mes en la Ciudad (21,1%).

En la comparación interanual, debido al impacto de la inflación en los bienes de consumo, principalmente alimentos y bebidas, la canasta Básica se encareció 223,5%, más de 25 puntos porcentuales que la inflación general interanual, que marcó 198,4%.

En diciembre pasado, en consecuencia, una familia tipo, compuesta por un matrimonio y dos hijos, tuvo que haber ganado $494.791 para no se considerada pobre en la Ciudad.

En lo que respecta a la canasta básica alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, el aumento respecto de noviembre fue de 27,35%, más que el de la canasta básica total. Aquí es más significativo y preponderante el peso de los alimentos.

El índice subió 6 puntos más que la inflación del mes. En el acumulado de los últimos 12 meses, la diferencia es más cruda aún. Mientras que la inflación acumuló 198,4%, la canasta que mide la indigencia lo hizo 248,3%. La inflación a los indigentes le pegó un 20% más. (NA)