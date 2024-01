La CGT ratificó el paro del 24 en una reunión con regionales

La CGT ratificó ayer durante una reunión en su sede de Azopardo la realización del paro general de 12 horas convocado para el 24 de este mes, que será acompañado por una movilización al Congreso en rechazo a las reformas que el gobierno de Javier Milei impulsa mediante mega DNU y la ley "ómnibus".

"En este Plenario de Regionales ratificamos el paro nacional con movilización para el día 24 de enero", sostuvo el cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer, sobre el encuentro que reunió a más de 250 dirigentes cegetistas de todo el país. Y agregó: "Para el Consejo Directivo de CGT es un orgullo contar con la presencia de representantes de todas las delegaciones del país en este Plenario. El 24 se va a sentir el pueblo unido en todo el país y vamos a lograr el éxito en el Parlamento".

De esta forma, la central ratificó la medida de fuerza que anunciaron sólo 18 días después de la asunción de Milei y que se concretará a un mes y medio de la llegada al poder del libertario.

Esta decisión generó algo de ruido interno en el peronismo, ya que el reciente candidato presidencial del espacio, que fue respaldado fuertemente por la CGT, Sergio Massa, les hizo saber a los referentes de la central su desacuerdo con la inmediatez de la medida de fuerza en una reunión privada que mantuvieron la semana pasada.

Según trascendió, el ex ministro de Economía consideró apresurada la huelga convocada y les manifestó a los popes sindicales que el paro es la medida "de última", por lo que no debe utilizarse tan rápido, sobre todo porque Milei aún mantiene altos índices de aprobación.

En una cadena de mensajes en la red social X, Daer aprovechó para volver a criticar las políticas que impulsa Milei en el primer tramo de su gestión: "La Patria no se vende. Con la palabra ´libertad´ quieren hacer desaparecer el Estado y el patrimonio de todxs lxs argentinxs para que solamente un sector de la sociedad tenga la posibilidad de vivir en un país totalmente primarizado", escribió.

El referente de Sanidad insistió en que "el artículo 4 del DNU destruye derechos individuales, derechos colectivos y nuestra capacidad de acción sindical". "Todas nuestras acciones gremiales, judiciales y políticas desde la CGT tienen un único objetivo que es frenar este DNU", agregó sobre la cautelar que presentaron en la Justicia, que sirvió para dejar suspendido el apartado de reforma laboral del decreto presidencial. (NA)