Ecuador está en guerra con las bandas criminales

Quito. - Más de 130 guardias penitenciarios y otro personal seguían retenidos el miércoles por reclusos en al menos cinco cárceles de Ecuador, en una escalada de violencia que comenzó el fin de semana y que el presidente Daniel Noboa ha calificado como un "estado de guerra".

Noboa, quien asumió el cargo en noviembre con la promesa de combatir la violencia del narcotráfico, nombró el martes a 22 grupos delictivos como organizaciones terroristas, convirtiéndolas en objetivos militares oficiales. "Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas", dijo Noboa a la radio Canela.

La retención de los agentes penitenciarios, que comenzó en las primeras horas del lunes, y el aparente escape de prisión el fin de semana del líder de la banda de Los Choneros, Adolfo Macías, llevaron a Noboa a declarar un estado de emergencia por 60 días, incluido un toque de queda nocturno.

El mandatario endureció el decreto el martes, tras una serie de explosiones en todo el país y la toma violenta de una estación de televisión por hombres armados en medio de la transmisión en vivo, declarando un "conflicto armado interno".

Calles semivacías y militarizadas en las principales ciudades, nuevos ataques y explosiones en puentes y estaciones, clases suspendidas por lo que queda de la semana y el desafío del presidente Daniel Noboa a las bandas criminales para que “sean valientes y enfrenten a los militares”, marcaron la tercera jornada consecutiva de violencia en Ecuador, donde se informó de la detención de 329 "terroristas" en 24 horas.

Con 11 muertos, casi 140 agentes y empleados retenidos por presos amotinados en seis cárceles y la noticia de las detenciones de integrantes de bandas criminales, Noboa volvió a exhibir su decisión de enfrentar a estos grupos: "se acabaron los gobiernos tibios", advirtió, y reiteró que "todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar”.

El Gobierno ha dicho que la violencia es una reacción al plan de Noboa de construir prisiones de alta seguridad y trasladar a los líderes de bandas delictivas encarcelados, en tanto que el mandatario dijo a la radio que el jueves dará detalles de las dos nuevas instalaciones.

"Estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes y no vamos a ceder", explicó Noboa, y dijo que las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de las tareas de rescate. "Estamos haciendo lo posible y lo imposible para traerlos a todos sanos y salvos".

La agencia penitenciaria SNAI dijo el martes en un comunicado que 11 habían sido liberados. Agregó que 125 de los retenidos son guardias y 14 son personal administrativo. Videos que circulan en las redes sociales mostraban actos de violencia contra el personal de las cárceles que incluían ejecuciones y ahorcamientos. Reuters no pudo verificar la autenticidad de las imágenes.



VIOLENCIA CONTINUA

La mejor manera de salvaguardar la economía y la inversión extranjera es mejorar la seguridad, dijo Noboa a la radio, así como garantizar el Estado de derecho.

Noboa disfruta de una coalición mayoritaria en la Asamblea Nacional luego de que su partido se aliara tanto con el movimiento izquierdista del ex presidente Rafael Correa como el Partido Social Cristiano para aprobar leyes urgentes económicas.

Los legisladores expresaron el martes su apoyo a las fuerzas armadas y respaldaron los esfuerzos de Noboa. "No necesito la aprobación de ellos para lo que estoy haciendo", dijo Noboa al referirse a los decretos de excepción. "Pero si les he solicitado el apoyo". Noboa también se reunió con embajadores en Ecuador en Quito el miércoles por la mañana.

También se encuentran detenidos cuatro policías, que según las autoridades fueron secuestrados por delincuentes entre el lunes y el martes. Otros tres agentes fueron liberados el martes por la noche. (Reuters-NA)