El Sub-23 con Echeverri

Tal como había trascendido pero aún no era oficial, la joya de River integrará el equipo que disputará el Torneo Preolímpico en Venezuela.

Javier Mascherano, DT de la Selección Argentina Sub 23, dio a conocer la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Torneo Preolímpico en Venezuela, en busca de un pasaje a la cita de París de este año.

Tal como había trascendido, se confirmó que será de la partida Claudio Echeverri, la joya de River de flamantes 18 años y recientemente vendida a Manchester City que está en la pretemporada del Millonario en los Estados Unidos y que regresará al país para sumarse a la Albiceleste.

El Diablito ocupará el lugar que iba a ser de Pedro de la Vega, de Lanús, quien se lesionó y no podrá formar parte del certamen en el que Argentina debutará el domingo 21 de enero frente a Paraguay.

La Albiceleste concurrirá a la cita con piezas muy destacadas. Además de Echeverri, contará con Thiago Almada, de Atlanta United, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar, y con Valentín Barco, que ejecutó este martes la cláusula de rescisión con Boca para sumarse a Brighton, de la Premier League.

Otro crack para el que se augura futuro europeo a la brevedad es Federico Redondo, de Argentinos Juniors, que estuvo en estos días en el radar de River. A propósito del Millonario, uno de sus jugadores más afianzados, Pablo Solari, también será de la partida.

Boca también aportará dos representantes de gran predominancia entre los que habitualmente juegan, como el defensor Nicolás Valentini y el volante Cristian Medina, además del arquero Leandro Brey, quien todavía no se afianzó en primera pero que posee un gran futuro.

En la delantera hay otros dos valores de peso como Luciano Gondou, de Argentinos, que anotó 9 goles en la última Copa de la Liga, y Santiago Castro, de Vélez, que hizo 6.

Tras el debut con Paraguay, Argentina se presentará el 24 de enero contra Perú, el 30 del mismo mes jugará con Chile y el 2 de febrero cerrará la fase de grupos contra Uruguay.



VICTORIA EN AMISTOSO



La selección argentina Sub-23 superó en un cotejo de preparación a Argentinos Juniors, mientras aguarda por la llegada de Claudio “Diablito” Echeverri desde los Estados Unidos, a diez días del inicio del torneo Preolímpico de Venezuela.

El equipo dirigido por Javier Mascherano afrontó la práctica, a puertas cerradas, en el predio Lionel Andrés Messi que se dividió en tres tiempos de 45, 35 y 30 minutos. El resultado final fue victoria por 3-0 para el seleccionado nacional con goles de Nicolás Valentini, Santiago Castro y Baltasar Rodríguez, informó la AFA

El equipo nacional formó con Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Cristian Medina, Juan Sforza y Ezequiel Fernández; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada.

Santiago Castro y Baltasar Rodríguez, quienes ampliaron el marcador, ingresaron más tarde.