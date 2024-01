Fontanini renunció por diferencias con Kurganoff

Nunca se llevaron bien. Las diferencias estuvieron desde la primera hora. Las elecciones del 2012 marcaron un antes y un después en la política de Atlético de Rafaela. Desde entonces, cada renovación de autoridades no fue (es) un mero ‘trámite’ por barrio Alberdi. En 2020 se conformó la “Unidad Celeste”, para evitar los comicios y así fue que ingresó Diego Kurganoff, por aquel entonces del lado opositor. Se sumó al grupo que tenía a Silvio Fontanini como candidato a presidente, para reemplazar al saliente Eduardo Gays.



Con diferencias, pero siempre con Atlético de Rafaela por delante de todo, aquel consenso prosperó. Fue creciendo y el día a día institucional los fue ‘acercando’. Hasta sobrevivieron a las elecciones de 2023, con un enroque de lugares en la ‘mesa chica’.



En diciembre de 2022 Fontanini le confirmaba a este medio que no seguiría siendo presidente desde abril de 2023, y hasta se especuló con su salida del club. No fue así, sólo un paso al costado para que Kurganoff tomara la posta. En el último mes de abril, los socios eligieron a “Por Más Atlético” por sobre “Identidad Celeste”, que encabezaba Damián Sudano, y con el 71,6% de los votos el Dr. Kurganoff se transformó en el nuevo presidente albiceleste.



Con los números acomodados y el buen andar deportivo del equipo profesional, lo que marca el ritmo del popular rafaelino, todo pareció ir sobre rieles. Pero en la vida institucional de cualquier club, cualquier mínimo obstáculo en el camino trae sus consecuencias.



En este sentido, y según expuso el propio Fontanini, diferencias éticas llevaron a que el vicepresidente 1° pegara el portazo y presentó la renuncia indeclinable.



Según comunicó Fontanini, una reunión con Diego Kurganoff fue el puntapié para ratificar su salida del club. El máximo mandatario le habría manifestado su desacuerdo con que su sobrino, Fabricio Fontanini (recientemente retirado de la práctica profesional), sea representante de jugadores de la ”Crema” debido a su parentesco con él.



En total desacuerdo con Kurganoff, ya que remarcó que jamás había puesto en tela de juicio su ética, presentó su renuncia y la hizo pública a través de las redes sociales.

Anoche hubo reunión de Comisión Directiva de Atlético de Rafaela y allí Silvio presentó el escrito anunciando su renuncia. Por estas horas resta la confirmación oficial por parte del club.



En su carta, Fontanini expuso: “Me dirijo a ustedes a fin de comunicarles mi renuncia a mi carácter de Vice Presidente Primero de la A.M.S. y D. Atlético de Rafaela y a mi carácter de integrante del Consejo Directivo de dicha institución”.



Y explicó: “El día de hoy, fui citado por el Sr. Presidente de la A.M.S. y D. Atlético de Rafaela a una reunión, la que tuvo lugar en la sede de la entidad. De dicha reunión, también tomó parte el Sr. Andrés Boidi. En esa ocasión se me planteó, por parte del Sr. Presidente, que no consideraba un accionar ético que el Sr. Fabricio Fontanini ejerza su profesión de Representante de jugadores, en tanto yo detento el carácter de Vice Presidente de AR. Ante mi consulta de qué hecho, realizado por mi persona, no era ético, no me fue especificado ninguno. En tanto se considera una falta ética realizar malos actos o acciones inadecuadas, no puedo coincidir con el planteo del Sr. Presidente, toda vez que NUNCA (relacionado al sr. Fabricio Fontanini, o en cualquier otra ocasión relacionada a AR) he realizado actos o acciones de dicho tipo”.



Y como para dar muestra, y pruebas de lealtad detalló cómo Fabricio se volvió jugador de Atlético de Rafaela: “La relación del Sr. Fabricio Fontanini y mía con AR es de muy larga data, como socios y simpatizantes, ambos; como profesional, Fabricio; y como dirigente, en mi caso. Recuerdo cuando AR se interesó por Fabricio, siendo él un niño, y no siendo yo dirigente, haber negociado con el Club Luz y Fuerza la compra del pase de Fabricio. Personalmente abone X pelotas de fútbol, y llevé el pase de Fabricio a AR. Cualquiera de ustedes pueden corroborar si en ese momento me reservé algún porcentaje del pase de Fabricio (cuestión usual cuando es acercado algún jugador a una institución) para verificar que AR pasó a ser dueño del 100% de Fabricio”.



Además, Fontanini remarcó varios hechos en los que nunca le faltó a la ética: “La vida me premió en un momento, haciéndome Presidente de AR. En ese devenir, a fines de 2021, Fabricio me expresó su deseo de volver a jugar en AR. Además de mi alegría por ello, le indiqué a Fabricio que toda negociación debía llevarla adelante con otros dirigentes, en tanto lo consideraba de esa manera correcto. En la etapa de Fabricio como jugador, en los años 2022/2023 NUNCA intervine en una negociación de ningún tipo por cuestiones individuales de él como profesional”.



“Les reitero, no observo falta ética alguna a mi condición de Vice Presidente de la institución, en cuanto a que el Sr. Fabricio Fontanini ejerza su profesión laboral. Si habría una falta ética de mi parte si, por ejemplo, intercediera ante jugadores para que Fabricio sea su representante. Una mera consulta a los jugadores de AR será suficiente para que puedan ustedes descartar dicha situación”, continuó el ahora ex vicepresidente primero del club.



Y cerró: “Empero, y en tanto siempre he sostenido el máximo respeto por las instituciones y por sus autoridades, y ante el planteo del Sr. Presidente, no tengo otro camino que renunciar a mi condición de integrante del CD directivo de AR, toda vez que no considero prudente que el Sr. Presidente se vea condicionado en su accionar, al tener que sostener lo que para él no es ético”.