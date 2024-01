Consejos de la OMIC para unas vacaciones seguras

Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor se comparten consejos a la ciudadanía a la hora de buscar y contratar un lugar para vacacionar:



AL MOMENTO DE CONTRATAR

* Si contratas por internet, utiliza una red segura, evitá hacerlo desde redes públicas de wifi o redes de cortesía. En especial si debes acceder a cuentas bancarias, homebanking, aplicaciones de carácter personal, que contengan o requieran contraseñas, datos de identidad y/o privados, y claves de seguridad.

* Verificá los datos de autenticidad de las páginas por las que navegues y chequeá que la página sea segura. Qué la dirección comience con https://, posean el logo del candado de seguridad.

* Evitá realizar contrataciones en redes sociales o sitios web que no garanticen la identidad de quien ofrece los bienes y servicios. En caso de utilizar estos medios verificar que quien ofrece realmente exista, posea la actividad registrada, y un domicilio existente.

* Si vas a pagar por transferencia controla quién va a recibir el dinero. Asegúrate que el titular de la cuenta sea la persona que te ofreció el alquiler o servicio y verificá sus calificaciones.

* Existen registros de proveedores de servicios turísticos elaborados por organismos locales y provinciales, como ser de alojamiento, actividades turísticas, gastronomía entre otros publicados en sus páginas oficiales, lo que aporta seguridad acerca de la existencia de dichos proveedores.



DURANTE EL VIAJE

* El servicio de transporte de pasajeros elegido debe cumplir los horarios, las comodidades para la categoría contratada. Si no se cumple o pierde tu equipaje, tenés derecho a una reparación, conservá tu pasaje para reclamar.

* En los alojamientos deben brindarte las condiciones y comodidades que te ofrecieron. Si hay diferencias con lo contratado, conserva los anuncios y capturas de la oferta y saca fotos del lugar para reclamar.

* Si te suspenden un espectáculo, una excursión o un evento deben compensarte. En estos casos podés pedir la devolución del dinero o la entrada para la fecha de reprogramación.

* Recordá que los locales gastronómicos deben ofrecer una carta individual por cada mesa.

* Si pagas con tarjeta de crédito o débito, no la pierdas de vista y verificá el cupón antes de firmarlo.

Ante cualquier duda o consulta acércate a la Oficina Municipal de Información al Consumidor en calle bulevar Hipólito Yrigoyen 421 previa reserva de turno en www.rafaela.gob.ar. O realiza tu reclamo online en: https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores.