Por ahora no preocupa la suba de casos de Covid en Santa Fe

Ante el aumento de contagios de Covid que se viene registrando a nivel nacional, y frente a la situación que se vive en Europa donde se encendió el alerta, a punto tal que en algunos países ya se estableció la obligatoriedad del barbijo, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe aseguraron que "tuvimos un incremento de casos (en las últimas semanas) caracterizado por patologías que no repercutieron en el aumento de las internaciones". Además de Covid, en el territorio provincial se detectaron cuadros leves respiratorios por el virus de la gripe y sincicial respiratorio. No se están realizando testeos salvo en casos de personas con problemas de salud preexistentes y si el diagnóstico no está claro.

Por su parte, lo que está pasando en Europa podría ser un anticipo de lo que se viene en el hemisferio sur para el próximo otoño invierno pero no representa hoy un problema. "Seguimos recomendando la vacunación en grupos de riesgo y la vigilancia epidemiológica", señalaron desde la provincia.

Quienes decidan colocarse la vacuna que minimiza los riesgos ante un contagio de Covid pueden acercarse a cualquier centros de salud u hospital municipal o provincial donde están disponibles las dosis, tanto pediátricas como de adultos.

Se dispone también de la vacuna bivalente que es un refuerzo y está indicada para todas las personas mayores de 12 años que ya hayan iniciado el esquema de vacunación. Se debe colocar después de los 120 días de la última dosis. No se utiliza para comenzar el esquema de inmunización contra covid. Como el Covid parece ser parte de un pasado lejano, es importante recordar los síntomas, ya que particularmente en personas vulnerables que no han recibido vacuna hace tiempo o jamás se inocularon puede generar un problema de salud de jerarquía: rinitis o congestión nasal; fiebre de 37.5 o más; dolor de garganta; dificultad para respirar; tos; pérdida repentina del gusto u olfato; dolor de cabeza intenso y persistente; diarrea y/o vómitos y dolor muscular.

De acuerdo al último reporte epidemiológico que se dio a conocer el lunes, los casos reportados de Covid-19 aumentaron en las últimas semanas, especialmente en Tucumán, la Ciudad y provincia de Buenos Aires, localidades de Chaco y Jujuy. De acuerdo a los especialistas, se pasó de 84 notificaciones diarias promedio en la semana del 18 al 24 de diciembre a 212 en la semana del 1 al 7 de enero. En la provincia de Buenos Aires, de hecho, aumentaron de 15 casos diarios promedio a 34.



SIN CASOS EN RAFAELA

Mientras tanto, desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud del municipio local informaron que por ahora no se registran casos de coronavirus en nuestra ciudad, lo que no deja de ser una buena noticia teniendo el cuenta el avance de la enfermedad en este último tiempo.



120 CASOS DE DENGUE

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Provincia brindó el martes un nuevo informe respecto de la situación de casos de dengue, chikungunya y de Encefalitis Equina del Oeste en el territorio provincial. Al respecto, la última semana se confirmaron 9 casos autóctonos más de dengue, alcanzando un total de 21 desde noviembre a la fecha. Estos casos autóctonos se detectaron en Rosario, Tostado, Florencia, El Trébol, Santa Fe, Arroyo Seco, Malabrigo y Gálvez. Asimismo, siguen registrándose nuevos casos con antecedente de viaje a provincias del país con circulación de esta enfermedad, siendo los principales destinos Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes, por lo que se recomienda reforzar las medidas de prevención a la población que se traslade a estas zonas. En total, desde noviembre a la fecha se detectaron un total de 120 casos -entre importados y autóctonos-, aunque ninguno fue de gravedad. Los serotipos detectados continúan siendo DEN-1 y DEN-2. De todos modos, las cifras del Ministerio de Salud no incluyen los tres casos que la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, reportó desde el viernes último. Con respecto a chikungunya, se notificaron a la fecha tres casos autóctonos (todos en Rosario), y otros dos con antecedentes de viaje. En todos los casos los equipos del Ministerio de Salud continúan trabajando de manera articulada junto a municipios y comunas en los correspondientes operativos de bloqueo y en la difusión de las formas de prevención.