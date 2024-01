El Consejo Agroindustrial rechaza las retenciones y pide audiencia con Milei

El debate en el Congreso de la Nación por la Ley Ómnibus ya puso primera y la agroindustria argentina mira de reojo lo que puede suceder con los artículos que incluyen una mayor presión impositiva para determinadas economías regionales y también, hacia el eslabón industrial del complejo oleaginoso.

Pero, además, desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) ya comenzaron las gestiones para ser recibidos por el propio presidente de la Nación, Javier Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo. ¿El motivo? Buscan exponer los detalles del Plan Agroindustrial que elaboraron las entidades, pensando en el crecimiento y desarrollo del país, de la mano del sector privado.

"Nos pareció prudente remitirle una nota al Presidente de la Nación por una audiencia para explicar el impacto negativo de las medidas, tratar de convencerlos para que reduzcan o modifiquen algunas y hacerle la propuesta formal del plan CAA", confirmó el presidente del Consejo, José Martins.

El programa incluye no solo el capítulo impositivo, sino otras aristas que hacen al crecimiento y desarrollo conectividad, infraestructura (hidrovía, transporte, trenes), educación, salud, etc.



FUERTE RECHAZO A LAS RETENCIONES

El CAA expresó su "profunda preocupación y rechazo" a la Sección VI (Derechos de Exportación) del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que fuese remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, donde se está debatiendo por estos días y hasta fines de mes.

Particularmente el CAA reiteró que este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación "son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el Gobierno".

Si bien las entidades comparten la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, consideran que ello no sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros.

"El CAA alertará de esta errónea decisión a los legisladores y procurará que se corrija y elimine la suba de derechos y demás medidas previstas en la Sección VI del mencionado proyecto ley", advirtieron. Y, para graficar la contradicción oficial, concluyeron: "recordamos que el gobierno entrante anunció en su campaña que iba a eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de imponer derechos de exportación y que procedería a no imponer este tipo de impuestos".