La Rural de Rafaela, "con preocupación" porque las obras "jamás se iniciaron"

En el Salón Verde del edificio municipal, se reunieron los integrantes de la Comisión de Caminos de la Ruralidad para abordar distintos temas que hacen al interés del sector productivo de nuestra zona.

En ese contexto, los participantes destacaron las posturas puestas de manifiesto por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Viotti con respecto a trabajar de manera conjunta en pos de favorecer el trabajo del área productiva de nuestra ciudad y la región.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario provincial de Infraestructura Productiva, Mauricio Basso; la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf; el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; el coordinador de Políticas Metropolitanas, Alejandro Ambort y el concejal Ceferino Mondino, entre otros representantes gubernamentales e institucionales que forman parte de la comisión.

La Sociedad Rural de Rafaela estuvo bien representada durante el encuentro, con Leonardo Alassia (Presidente), Horacio Albrecht (Vicepresidente) y Norma Bessone.

Albrecht explicó que “se buscó consensuar un sistema superador para la obra, en cuanto al mantenimiento posterior a los trabajos, que pueda perdurar en el tiempo y que nos permita ampliar la zona de ripiado de los caminos de tierra, los consolidados”.

Por parte de Vialidad Provincial se hizo una presentación de ejemplos de consorcios que están en funcionamiento y responden en buena forma a las necesidades de mantenimiento, que sirven como modelo para aplicar en Rafaela.

“Desde la Municipalidad de Rafaela advirtieron que están dispuestos a iniciar los trabajos, para iniciar el ripiado de caminos, comenzando por el camino 27 hacia el sur y después se continuaría con las otras tres trazas”, abundó Albrecht, aunque aún no hay fecha cierta de comienzo y el clima no está resultando en una limitante para activar los trabajos.

En el encuentro se comenzó a tratar el cobro o no de tasas por hectárea para la preservación posterior. A fines de este mes se volverá a desarrollar una reunión con todas las partes intervinientes.

El Programa corresponde al Decreto 1.300 de noviembre de 2020. En junio de 2022 se había hecho la presentación del Programa en la ciudad de Rafaela, a partir de ese momento se empezó a trabajar para armar una comisión, definir trazas e intentar poner en marcha esta acción, que se reparte en cuatro sectores y que alcanzará a casi 14 kilómetros. Todo se demoró hasta agosto de 2023, cuando se firmó el acuerdo para acceder a los fondos provinciales, que recién en noviembre llegaron a la instancia de licitación y acceso a los materiales, pero las obras jamás se iniciaron.

"Desde la Rural vemos con preocupación la demora en esta mejora en algo tan esencial como el ripiado de caminos para el tránsito de la producción y de las personas, en la tercera ciudad más importante de la provincia de Santa Fe y cabecera departamental", concluyeron desde la entidad.



LA MIRADA POLÍTICA

Finalizada la reunión, Patricia Imoberdorf mencionó que “volvemos a mostrar el compromiso tanto de la provincia como del municipio en continuar con lo que se venía trabajando con las instituciones que forman parte de Caminos de la Ruralidad”

La secretaria destacó que ”de parte del Gobierno municipal, existe el compromiso de avanzar con los trabajos previstos y así tener los caminos listos con el ripio ya adquirido con el aporte del Gobierno provincial”. Asimismo, mencionó que también se avanzó “en proyectos comunes con la Sociedad Rural para potenciar este sector productivo, o sea, no solo trabajamos de manera conjunta con el sector industrial, sino también con los productores rurales que tanto aportan a esta ciudad”.

Por su parte, Mauricio Basso expresó su satisfacción por participar de una ronda de trabajo en Rafaela: “Siempre trabajar en casa es un privilegio”, dijo, y luego manifestó que “hay una vocación de articulación” entre la provincia, el municipio, los productores y “con Patricia Imoberdorf ya tenemos una agenda común de varios temas. Sabemos que, si queremos que el sector productivo responda, tenemos que darle infraestructura y Caminos de la Ruralidad es clave. Es un programa que tomamos, pero que vamos a potenciar y lo vamos a mejorar mucho”

El secretario se mostró satisfecho con distintas decisiones y el respaldo obtenido para llevar adelante varias propuestas. Además, señaló que “vamos a trabajar fuerte en la constitución de los caminos en sus bases para evitar anegación y también en la articulación con los propietarios para que vean que las obras son en su beneficio, así que somos muy optimistas, creemos que eso va a ser un buen trabajo acá en Rafaela”.

Finalmente, remarcó que “el gobernador Pullaro habla todo el tiempo sobre que Santa Fe debe ser la locomotora productiva del país. Tenemos la hidrovía, nuestra producción, nuestras industrias. La decisión política está. Este gobierno mira, fundamentalmente, a una producción fuerte y, en estos cuatro años, a hacer un trabajo muy sólido”.