Salteño asesinado en Córdoba, y luego descartado en Santiago

Posterior a las inspecciones realizadas en el lugar donde hallaron el cadáver, la Justicia habría descartado que haya sido el escenario del crimen, ya que no se hallaron allí restos de las vainas de los proyectiles hallados en el cuerpo de la víctima.

La Policía y Justicia de Santiago del Estero, tratan de esclarecer el crimen descubierto el pasado 31 de diciembre en Ojo de Agua, y trabajan contrarreloj para reconstruir cuáles fueron las últimas horas de Nelson Gabriel Aramayo.

Según lo publicado por el colega El Liberal, a raíz de las evidencias recolectadas hasta el momento, la teoría más fuerte sostiene que podría haber sido asesinado en Córdoba y "tirado" en la vecina Provincia.

De acuerdo a la fuente informativa, los policías a cargo de la investigación, tenían planificado la extradición de una persona del círculo íntimo del hombre que fuera asesinado y descartado.

Se cree que podría aportar datos certeros sobre sus atacantes.



HALLAZGO

El cuerpo de Aramayo fue hallado por un lugareño -en avanzado estado de descomposición-, en la mañana del pasado domingo 31 de diciembre, entre las localidades de El 49 y El Cerrito.



DESCARTADO

Luego de las inspecciones realizadas en el lugar donde hallaron el cadáver, la Justicia habría descartado que haya sido el escenario del crimen, ya que no se hallaron allí restos de las vainas de los proyectiles hallados en el cuerpo de la víctima.

Por lo que sospechan que el homicidio se habría cometido en Córdoba, donde el 26 del pasado mes el Juzgado Nº 3 recibió una denuncia, para saber sobre su paradero y ubicación, y hasta el momento se desconoce quién hizo tal pedido.



EN BUSCA

DE INDICIOS

Ante esta sospecha, otra comitiva del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, viajó a la mencionada provincia para recolectar datos, y poder reconstruir cuáles fueron los últimos movimientos de Aramayo.

Según se supo, hasta el momento no se logró hallar registros de cuándo Aramayo ingresó tanto a esa Provincia como a la nuestra.

Además, se conoció que la Justicia espera informes solicitados a las distintas empresas telefónicas, para conocer registros del número de la víctima en las distintas antenas telefónicas.

Con esto se busca determinar los lugares donde el "pasador" salteño estuvo presente.



CUESTIÓN DE

COMPETENCIA

En tanto, los expertos clarificaron un detalle no menor.

Si resulta confirmado que el homicidio fue cometido en Córdoba, o Salta, Santiago del Estero deberá resignar competencia, y ceder las actuaciones.

Por ende, la investigación recaerá en un fiscal de aquellas provincias, ante quien la fiscal actuante hasta el momento, proveerá lo obtenido desde el 31 de diciembre.

Asimismo los resultados de la autopsia, y quizá informes de empresa de telefonía celular.