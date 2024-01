Se viene otro fuerte aumento en los precios de las garrafas en Rafaela

Tal como lo habíamos señalado hace más de una semana, año nuevo, aumentos nuevos. Primero fue el turno de los combustibles, luego las obras sociales, los alimentos, los alquileres y prácticamente todo lo cotidiano y todos los productos. Y entre otros tantos incrementos, también el gas envasado se vio afectado por esta nueva ola de fuertes subas producto de esta imparable hiperinflación que nos viene afectado a todos los argentinos desde hace varios años. Durante la semana pasada, se dio la primera suba en los precios de las garrafas casi en un 50% en Rafaela, pese a que en otras localidades del interior del país, como en Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Río Negro y Misiones, el precio se duplicó y se acrecentó en un 100%. Pero antes de fin de mes, al menos en nuestra ciudad, las distribuidoras podrían subir nuevamente el valor de las garrafas en otro 50% para alcanzar el 100% prácticamente un par de semanas, significando otro duro golpe a los bolsillos de los consumidores. Se trata de una actualización que solicitaban ya que las tarifas no se modificaban desde abril del 2023 cuando el resto de los insumos había aumentado.

Cabe señalar que el 30% de los hogares rafaelinos todavía no cuentan con el servicio del gas natural y deben nutrirse del gas envasado, más allá de que en verano el consumo suele ser menor que durante el invierno. Todo esto debido a la incertidumbre económica, la falta de regulación en el sector y la eliminación de subsidios, de acuerdo a lo que manifiestan los comerciantes.

Según lo que le manifestó un distribuidor de garrafas a este Diario, "el último aumento que hubo durante los primeros días del año fue de un 50% en la mayoría de las empresas de Rafaela. Se calculaba entre un 100 y un 120% pero al final salieron con el 50%, aunque aparentemente, en las próximas semanas va a existir otro aumento del 50% para llegar a esa cifra. Teóricamente, esto se da por la quita de los subsidios, pero no se sabe mucho con respecto a este tema, hay mucha hermetismo en todas las empresas".

Hasta el 2023, el precio de las garrafas de 10 kilos en la ciudad estaban entre 4.500 y 4.800 pesos aproximadamente, dependiendo de la marca, y ahora están entre 7 mil y 7.500 pesos, más o menos. En la planta el valor es de 6 mil pesos y con el reparto está entre 8 mil y 8.500pesos , dependiendo de la empresa. En tanto, el cilindro de 45 kilos ronda entre los 28 mil y 33 mil pesos. "Durante la semana pasada, se vendió mucho durante todos los días, antes del aumento. Igual, la gente tiene más dudas que nosotros, y ya no dice más nada. El problema va a darse en unos meses si no sube el poder adquisitivo de los consumidores más allá de que el gas se necesita, porque ahí si va a doler. Igual, una garrafa de 10 kilos hoy en día a 7 mil pesos no es cara, porque ya un kilo de carne sale ese precio o más, y te dura aunque sea un mes. Todavía no es tan doloroso para la gente, pero el problema es que no hay plata. Esperemos que en el invierno la gente tenga un poco más de plata y esto se pueda mantener", agregó el comerciante. Teniendo en cuenta este panorama, para febrero el precio de la garrafa de 10 kilos podría alcanzar los 12 mil pesos, mientras que el valor del cilindro superaría los 40.000 pesos.

EMPRESAS PIDEN SUBAS

DE HASTA EL 700%

Mientras tanto, las empresas de distribución y transporte de gas presentaron formalmente ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) las solicitudes para el futuro de las tarifas. En el caso de las distribuidoras, las subas llegan al 700%, mientras que en transporte los pedidos trepan al 570%. Los informes de las compañías fueron entregados de cara a la próxima audiencia pública de gas, que se realizó este lunes 8 de enero, con las solicitudes de aumentos a aplicarse a partir de febrero. De todos modos, esto no significa que esta sea la suba final en la tarifa que percibe el usuario: por un lado, porque las audiencias públicas no son vinculantes. Por el otro, porque distribución y transporte no son los únicos componentes de la boleta, sino que también resta definirse el precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Los pedidos de las empresas se desprenden de las presentaciones de las prestadoras para el material de consulta de la audiencia pública número 104, que son informes públicos subidos en la web del Enargas. Allí hay algo que se repite en todas las compañías: el reclamo de la creación de un “índice de actualización mensual” para las tarifas, que siga la inflación mayorista, a través del IPIM que publica el INDEC.

En su informe, la empresa TGS asegura que la incidencia del costo de transporte para los usuarios residenciales es “menor”, y representa el 12,5%, mientras que el gas en boca de pozo es el 36,6%, distribución el 26,2% e impuestos el 24,7%, en un promedio ponderado. En el caso de las distribuidoras, Metrogas pide una suba de 377%, Naturgy del 437%, Camuzzi Gas Pampeana del 421%, Camuzzi Gas del Sur del 543%, Ecogas del 126%, Gasnor de 400 hasta 704% y Redengas del 481%. Por su parte, las transportistas plantearon, en el caso de TGS, un pedido de incrementos del 567%, y TGN del 523,5%.

La consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, había estimado aumentos finales en la factura de gas de entre 168% y 336%, con menores subas para los segmentos N1 y N2 (altos y bajos ingresos) y mayores para los N3 (ingresos medios con alta incidencia de subsidios). Sin embargo, realizan esta proyección estimando un aumento en la distribución del 116% y no de hasta el 700% como piden las compañías. La disparidad entre las estimaciones de la consultora y los pedidos de las empresas se basa en que las compañías reclaman recuperar los puntos perdidos contra la inflación desde el 2016 para acá. Por ejemplo, el informe de Naturgy dice: “La adecuación de la tarifa de distribución que por el presente venimos a solicitar, se encuadra en una recomposición tarifaria que se determina a partir de la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y diciembre de 2023, neta de los incrementos tarifarios autorizados en el mismo periodo”.