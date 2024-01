Murió el papá del intendente Viotti

Oscar Viotti, padre del intendente Leonardo Gastón Viotti, falleció hoy a los 69 años cuando se encontraba internado en el Sanatorio Nosti de Rafaela desde principios de este año a raíz de una neumonía que se había agravado en los últimos días.

La muerte del también padre del secretario Privado de Intendencia, Iván Viotti, se produjo el mismo día en el que Leo Viotti cumple un mes en el cargo, ya que asumió el sábado 9 de diciembre durante un acto realizado en la Plaza 25 de Mayo al que asistieron su familia y, entre otros el gobernador, Maximiliano Pullaro.

En cada entrevista que el actual titular del Departamento Ejecutivo Municipal brindó durante la campaña electoral del 2023 destacó el rol de sus padres a lo largo de su vida. E incluso en las últimas elecciones llegó a los centros de votación acompañado por su padre.

Durante el discurso que pronunció al asumir como intendente, Viotti realizó una especial mención a sus padres, a los que llamó afectuosamente "mis viejos". "Gracias a quienes estuvieron a mi lado desde el inicio de mi recorrido político, a quienes se sumaron en el camino, me incentivaron y guiaron para seguir adelante. Por eso el agradecimiento va también a mi familia, en especial a mis viejos, que los tengo acá presentes, compartiendo este momento histórico para la ciudad", expresó el actual mandatario municipal, lo que generó sonrisas de su pareja, Mari, y de sus padres. "Fueron ellos los que, con un gran esfuerzo y un amor inmenso, me formaron con valores y principios inquebrantables, me enseñaron a ser una persona de bien, a luchar por mis sueños, a no abandonar hasta lograrlos. Mamá, papá estoy acá en gran parte gracias a ustedes, gracias por apoyarme, gracias por todo el esfuerzo", remarcó justo hace un mes atrás.

Desde Diario LA OPINIÓN enviamos un enorme abrazo al Intendente y lo acompañamos en este doloroso momento familiar que le toca atravesar.