Adorni: "si no se aprueba la ley vamos a seguir en la decadencia"

El vocero presidencial se mostró sorprendido por la actitud de quienes "no quieren ver" las modificaciones que impulsa el Gobierno,

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este martes que “cuesta entender cómo algunos no quieren ver los cambios que propone" el Ejecutivo, y aseguró que el Gobierno quiere “que la política entienda”, al referirse a la aprobación de la denominada ley ómnibus.

"No negociamos el contenido de la ley, pero aceptamos todas las sugerencias. Todo lo que cambie la vida en material de libertad va a ser escuchado", reiteró Adorni en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.

El funcionario consideró que el DNU que busca desregular la economía “no presenta aspectos inconstitucionales”, y afirmó que el Gobierno “está en un camino de entendimiento” como para que se apruebe en el Congreso la “ley ómnibus”.

"El que se apruebe o no la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada", reiteró Adorni



“Si no se aprueba la ley no vamos a salir de la pobreza; no recibiremos inversiones ni podremos superar la encerrona inflacionaria. Vamos a seguir en la decadencia”, agregó.

El funcionario también aseguró que “el Gobierno está convencido de dónde quiere ir” con la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y que su aprobación “depende del Congreso para evitar el desastre”.

Consultado sobre las subas en las cotizaciones de "los dólares financieros" de los últimos días, insistió que son "una muestra gratis" de lo que puede pasar en el mercado de cambios y la economía en general, si el Congreso no aprueba el proyecto de ley.

"Hacemos nuestra parte y necesitamos que la política haga su parte; sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba y hacia dónde vamos si la ley no se aprueba", advirtió Adorni.

Asimismo, consideró que el Gobierno del expresidente Alberto Fernández "defaulteó la deuda con los importadores", a quienes "les prometió los dólares y nunca se los dio".

El portavoz se refirió en su introducción a "alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio", y remarcó que "no es un tema menor cuando las cosas se hacen bien y tampoco cuando se hacen mal".

En ese sentido, citó "las famosas medidas de urgencia del ministro (de Economía, Luis) Caputo", con las que se logró "estabilizar algunas variables de la economía".

No obstante, mencionó que en los últimos días hubo una serie de "rumores que generaron que los dólares financieros salten, en números redondos, de los $ 900 a los $ 1.200", en una dinámica que atribuyó a lo que puede ocurrir si "la política no acompaña" los cambios planteados por el Gobierno.

