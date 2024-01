Un bicicletero de 81 años, muerto por asfixia tras ser brutalmente golpeado

La jornada del jueves 27 de marzo de 2003, no resultó un día más para muchos rafaelinos. Es que había sido hallado muerto "Bastìán" Ferrero. El crimen no fue esclarecido.

Por Rubén A. Armando



En la presente publicación, se trae a la memoria lo ocurrido en nuestra ciudad, el jueves 27 de marzo de 2003, en una jornada que sin dudas no se constituyó en un día más para muchos de los habitantes del barrio 9 de Julio, y seguramente para quienes conocieron a la víctima.

Es que salieron a la luz detalles sobre la muerte de Juan Prudencio Ferrero, a quienes casi todos conocían como "Bastián".

El hombre, de 81 años de edad, fue hallado caído en el piso de la antecocina de su casa ubicada en la calle Arenales 537, presentando una herida en la cabeza presumiéndose que esa era la causa de la muerte, pero la posterior autopsia determinó que había sido amordazado con un repasador, y que había fallecido por asfixia.

Por entonces, en LA OPINIÓN se memoró que Ferrero era soltero, y que había dedicado prácticamente toda su vida, a arreglar bicicletas.



ERA UN HOMBRE

COMUNICATIVO

Exhibía, por naturaleza, la condición de ser muy comunicativo con la gente del barrio, y debido a su confianza tenía por costumbre dejar la puerta de servicio siempre abierta, para permitir el acceso a sus amistades, que por cierto eran muchas, y de todas las edades.



LA SORPRESA

DE UN AMIGO

Aquel día, cercana la hora 9, uno de los amigos de Juan Ferrero llegó para visitarlo. Luego de trasponer la puerta de servicio se dirigió a la cocina, y en la antecocina halló el cuerpo de "Bastián" tirado en el piso, sin vida.

Dicha persona, apenas logró salir de su estupor pidió ayuda a los vecinos, y en ese contexto se dio aviso a la Policía.



DETALLES DE

LA MUERTE

Transcurrido un tiempo, se estableció que la víctima presentaba un violento golpe en la cabeza, que se hallaba amordazado con un repasador de cocina, y que la rigidez del cadáver marcaría que su deceso, se habría producido varias horas antes del citado hallazgo.



LA AUTOPSIA

La autopsia, estableció que si bien el golpe aplicado en zona parietal derecha fue violento no resultó mortal, ya que el deceso se produjo por asfixia, y que el mismo se habría producido entre 10 a 12 horas antes de haberlo encontrado el vecino en cuestión.



INVESTIGACIONES

A partir de ese momento, se llevó adelante una muy importante cantidad de investigaciones tendientes a dar con el autor del hecho, y por entonces -extraoficialmente- se comentó que la escena del crimen había sido alterada, inconsciente y negligentemente, y que hasta una huella no había sido tomada en cuenta convenientemente.



SIN ESCLARECER

A decir verdad, en principio se abrigó cierto optimismo en llegar a la detención del autor del homicidio, pero con el correr de los días todo se fue diluyendo, y hasta el presente al respecto nada se informó desde la Justicia.



PERMANENCIA

DEL RECUERDO

Mientras tanto, muchos tienen presente en su memoria a "Bastián", el bicicletero del barrio 9 de Julio, el amigo de todos.