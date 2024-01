Perdidos sin acción

CERES (Por José Luis Gorosito). - Cuando toda la comunidad se puso a disposición de los demás a la hora de brindar ayuda, representantes de «La Oposición» ni siquiera asistieron a la sesión extraordinaria donde se trataba el pedido de emergencia para la ciudad de Ceres.

Soledad Guirado y Camilo Busquets brillaron por su ausencia, y pareciera que no se enteraron lo que pasó en Ceres, no sólo no fueron a trabajar en la sesión del pasado jueves, sino que nunca se los vio ayudando a las organizaciones que trabajan para recuperar espacios colapsados por el viento.

Si bien las ideologías políticas deben quedar de lado ante tamaño desastre ocurrido en nuestra ciudad, desde «la oposición» jamás se presentaron para ponerse a disposición del pueblo.

En la sesión del pasado jueves se aprobó por unanimidad de los presentes (Meshler-Dutto-Brondoni-Jullier) nada más y nada menos que el pedido de «Estado de Emergencia y Zona de Desastre del área Urbana y rural de la ciudad de Ceres»

Quizás para ellos, que seguramente ya están disfrutando de buenas vacaciones, no fue importante participar de dicha sesión extraordinaria.

Ahora yo pregunto, ¿Con qué autoridad Guirado y Busquets podrán criticar acciones del gobierno, si cuando la comunidad los necesita no están?

Bueno, esto solo quedará en sus conciencias.

La imagen de las sillas vacías ejemplifica la presencia de ambos ediles en oportunidad de la asunción de las nuevas autoridades, el pasado 10 de diciembre.