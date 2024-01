Sensaciones y sentimientos

AÑORALGIAS DE LES LUTHIERS





Por Hugo Borgna



Hay quienes perciben con felicidad los sentimientos tristes.

Se diría que cuando la gente “grande” adopta un estado de niñez lamenta no tener más tiempo disponible para volver a sentir las más dolidas y amadas añoranzas.

Les Luthiers las tuvieron a su manera: cuando fueron grandecitos (en “Grandes hitos”) guardaron interiormente el espíritu de Atahualpa Yupanqui y de Andrés Chazarreta, entre tantos otros. También intentaron con Los Chalchaleros, pero en este caso no los pudieron guardar por una elemental cuestión de espacio interior disponible: eran cuatro y siempre uno quedaba afuera.

Felices por sufrir tanto, hicieron lo de los folkloristas: compusieron una sentida zamba.

“Esta zamba canto a mi tierra distante / cálido pueblito de nuestro interior / tierra ardiente que inspira mi amor / gredosa reseca, de piel calcinante / Recordando esa tierra quemante / resuena mi grito ¡Qué calor!”

“Cuando te recuerdo mi lindo pueblito / con tu aire húmedo y denso de día / noches cálidas de fantasía / pobladas de magia de encanto infinito / y el cantar de tu fresco arroyito / salvo en los diez meses de la sequía”

“Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado / salvo aquella vez que pasó el huracán / viejos pagos que lejos están / Ay tierra querida, mi dulce poblado / tengo miedo de que hayas cambiado / después de la última erupción del volcán”

“Tierra que hasta ayer mi niñez cobijaba / siempre te recuerdo con el corazón / aunque aquel arroyito dulzón / hoy sea un hirviente torrente de lava / que por suerte a veces se apaga / cuando llega el tiempo de la inundación”

“Los hambrientos lobos aullando estremecen / cuando son mordidos por fieros mosquitos / no se puede dormir por los gritos / de miles de buitres que el cielo oscurecen / siempre algún terremoto aparece / y al atardecer llueven meteoritos”.

“Y si a mi pueblito volver yo pudiera / a mi viejo pueblo al que no he regresado / Si pudiera volver al poblado / que siempre me llama, que siempre me espera / si a mi pueblo volver yo pudiera / ¡no lo haría ni mamado!

Esta nostálgica zamba está inspirada en el amor a la tierra en abstracto, y en el respeto a los hacedores del folklore. Los Chalchaleros, modelo musical de entrañables figuras, conjuntos o solistas. La versión original de “Añoralgias” surgió en Buenos Aires, donde la patria se siente, aún entre el movimiento de la superficie y las cosquillas que hacen a la tierra los subterráneos. Por el amor a la música. Por lo demás, dos de Les Luthiers son nativos de nuestra provincia.

En un emotivo encuentro sonoro, Los Chalchaleros grabaron “Añoralgias” aportanto su canto; Les Luthiers contribuyeron en la informativa y vernácula descripción previa, bien a su medida. Es antes del comienzo del canto, donde llegan a decir que, tierra adentro, una anciana nacida en el noroeste profundo había conocido la zamba en cuestión, mucho tiempo atrás, por medio de un disco compacto que le enviaron desde Buenos Aires.

Estas Añoralgias son un resumen cadencioso de la música bien concebida: la zamba perfecta.

Se la puede analizar desde todas las fuentes, y siempre habrá elementos de valor para el elogio. Escucharla implica entrar al mundo sensible de las personas donde, sin que se pierda la intención histriónica, se percibe con ternura el ámbito interno de la gente sensible.

Y también es posible volver a ver pueblos como el de la zamba teniendo a mano, en una foto bien lograda, el paisaje inolvidable de los orígenes.