El drama histórico "Oppenheimer" brilló en los Globos de Oro 2024

El drama histórico "Oppenheimer" dominó los Globos de Oro el domingo y la comedia gótica "Pobres criaturas" ("Poor Things") se impuso a la taquillera "Barbie", mientras Hollywood celebraba su mayor fiesta desde que los conflictos laborales paralizaron gran parte del mundo del espectáculo el año pasado.

"Oppenheimer", una cinta sobre la fabricación de la bomba atómica, obtuvo cinco galardones, entre ellos el de mejor película dramática y los de interpretación para sus protagonistas, Cillian Murphy y Robert Downey Jr.

Christopher Nolan ganó su primer Globo de Oro al mejor director por la película, distribuida por Universal Pictures, perteneciente al grupo Comcast.

"Estoy muy contenta de que Chris haya sido reconocido porque creo que lo que hace no se parece a nada de lo que hacen los demás", dijo en el escenario la productora de "Oppenheimer", Emma Thomas.

"Saca lo mejor de la gente dando lo mejor de sí mismo", expresó Thomas sobre Nolan, quien es su marido.

"Pobres criaturas", protagonizada por Emma Stone en el papel de una mujer fallecida a la que unos científicos reviven, ganó el premio a la mejor película musical o comedia.

Los expertos esperaban que ese honor recayera en "Barbie", la historia de empoderamiento femenino inspirada en la icónica muñeca que encabezó la taquilla de 2023 y llegó a la gala con nueve nominaciones. Stone también fue elegida mejor actriz de comedia cinematográfica o musical.

"Barbie" se fue a casa con solo dos premios, por la canción de Billie Eilish "What Was I Made For" y por una nueva categoría llamada logros cinematográficos y de taquilla, creada para películas muy taquilleras.

Los ganadores fueron elegidos por unos 300 periodistas del mundo del espectáculo que votaron los galardones como parte de una nueva organización creada tras un escándalo de ética y diversidad entre los votantes de los Globos.

Lily Gladstone, ganadora a la mejor actriz por su papel en "Los asesinos de la luna" ("Killers of the Flower Moon"), comenzó su discurso de aceptación presentándose en la lengua indígena norteamericana que aprendió en la escuela.

"Esta es una victoria histórica", continuó Gladstone en inglés. "No me pertenece sólo a mí. Lo estoy sosteniendo ahora mismo con todas mis hermosas hermanas".

Dio las gracias al director Martin Scorsese, así como a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, sus coprotagonistas en esta historia sobre los asesinatos de miembros de la Nación Osage en la década de 1920.

"Todos ustedes están cambiando las cosas", dijo Gladstone.

Otros actores premiados fueron Paul Giamatti y Da'Vine Joy Randolph por "Los que se quedan" ("The Holdovers"), una comedia ambientada en un internado masculino.

En las categorías de televisión, "Succession" fue nombrada mejor serie dramática y encabezó el palmarés con cuatro galardones, incluido el de actor principal para Kieran Culkin. "¡Chúpate esa, Pedro!", bromeó Culkin en referencia a su competidor Pedro Pascal, de "The Last of Us".

"The Bear", sobre las dificultades de ser propietario de un restaurante, ganó el premio a la mejor comedia televisiva y el de interpretación para sus protagonistas Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.

"Bronca" ("Beef"), una historia sobre un incidente de ira en la carretera, se llevó el Globo a la mejor serie limitada.

La deslumbrante ceremonia, celebrada en el Beverly Hilton, dio el pistoletazo de salida a la temporada anual de premios de Hollywood, que culmina con la entrega de los Oscar el 10 de marzo, y reunió a las principales estrellas por primera vez tras seis meses de huelga de actores y guionistas en 2023.

El evento dio a los intérpretes la oportunidad de relacionarse y dar a conocer sus películas y programas de televisión después de meses en los que se prohibieron las alfombras rojas y otras actividades de promoción.

Jo Koy, un cómico que presentaba su primera gran gala de premios, abrió la ceremonia, retransmitida en directo por la CBS en Estados Unidos, con pullas a algunas de las estrellas principales y sus proyectos.

"Oppenheimer", un drama histórico de tres horas de duración, "necesitaba una hora más", bromeó Koy. "Me pareció que necesitaba más historia de fondo".

Los Globos, conocidos por ser una celebración con mucho alcohol y más relajada que los Oscar, estuvieron a punto de desaparecer. Un artículo de Los Angeles Times de 2021 reveló fallos éticos y falta de diversidad entre los cerca de 80 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que antes votaba los Globos. La ceremonia de 2022 se suprimió mientras la organización hacía reformas.

La asistencia del domingo demostró que Hollywood ha vuelto a considerar los Globos como una parada clave en la campaña de los premios. Entre la multitud se encontraban varias leyendas de Hollywood, desde Meryl Streep a Robert De Niro y Jodie Foster, todos ellos nominados a los Globos y candidatos a los Oscar de este año.

La superestrella del pop Taylor Swift se unió a la multitud como nominada por su reciente concierto cinematográfico. Oprah Winfrey entregó el máximo galardón de la noche a "Oppenheimer".

Varios ganadores comentaron que el talento en la sala hacía que el público fuera "intimidante".

"No puedo creer que esté en esta sala con toda esta gente a la que he querido tanto, a la que he admirado tanto, durante tanto tiempo", sostuvo la estrella de "The Bear", White, al aceptar su premio. "Es irreal". Reuters