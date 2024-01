Convocan al Consejo del Salario

El Gobierno convocará para fines de enero al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en busca de definir la actualización del sueldo básico, y volverá a aumentar el gasto social y previsional, incrementando las asignaciones y otorgando nuevos bonos para jubilados.

La decisión del Ejecutivo se da ante la incesante inercia inflacionaria, que llevó a una suba de precios general en el orden del 30% durante diciembre, y se enmarca en el objetivo de tratar de hacer equilibrio interno, por un lado, entre las posiciones más inflexibles y las dialoguistas que componen la administración de Javier Milei, y por el otro, con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Aunque en un principio estaba prevista para principios del nuevo año, la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo será entre el 20 y el 30 de enero, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Trabajo a la agencia Noticias Argentinas. De esta manera, la discusión quedará en medio del paro general lanzado por la CGT para el miércoles 24 del primer mes del año.

En este sentido, la estrategia del Gobierno pasa por contar con una herramienta para abrir un canal de diálogo con la central obrera, que permita evitar un mayor distanciamiento y descomprimir la protesta de 12 horas. Entre afirmaciones cruzadas de posibles reuniones que por ahora no lograron llevarse a cabo, la relación entre la gestión Milei y la CGT no arrancó de la mejor manera.

Al mismo tiempo, dentro del Ejecutivo conviven posiciones enfrentadas sobre cómo afrontar la actual situación social con los gremios y las políticas laborales. El sector encabezado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, plantea una postura más conciliadora que tienda puentes de diálogo con los líderes sindicales, mientras que el ala dura que lidera el propio Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, no están dispuestos a ceder ni una coma de los proyectos contemplados en el DNU 70 y la Ley Ómnibus.

Ante este panorama, el llamado a fijar un nuevo salario mínimo que tendrá impacto en el aumento de programas sociales y en el seguro de desempleo intenta ser un mensaje de tregua tanto dentro del Gobierno como para con los sindicatos.

En esa línea, se proyectan nuevos incrementos en las asignaciones, entre las que se destaca la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en los montos que otorga la tarjeta Alimentar. En tanto, también se prevé que habrá bonos para jubilados destinados a compensar el rezago de la fórmula de movilidad mientras siga vigente, teniendo en cuenta que la derogación está prevista en el proyecto de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos".

El salario mínimo vigente se estableció en septiembre de 2023 con una suba escalonada que llevó a que el ingreso básico este actualmente en $156.000.

En la última convocatoria se modificó la manera en que se calcula y actualiza el SMVM, y si bien hasta esa fecha, representaba la mitad del salario promedio de un trabajador durante los últimos seis meses, a partir de ese último incremento, pasó a calcularse como el 75% del salario promedio de un trabajador durante el mismo período de tiempo.

El salario mínimo mensual del país en dólares quedó a fin de diciembre como el penúltimo más bajo de Latinoamérica, con 152 dólares, según la consultora Statist. Venezuela, con 3,61 dólares, tiene el más bajo de toda la región, en la que Costa Rica encabeza la medición, con 687 dólares, que supera a la Argentina en cuatro veces y media. (NA)