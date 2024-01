Autovía, una gran obra con errores a solucionar

Por Héctor Sierra*



El tramo de autopista que une Rafaela con Susana es una obra importantísima que vino a resolver la mayor parte de los problemas que, quienes nos desplazamos con frecuencia por la misma, agradecemos.

Sin embargo y siguiendo la tradición de hacer las cosas más o menos mal hay varios puntos que merecen alguna crítica.

En primer lugar, la rotonda de acceso a Rafaela podría ser un poco más grande, no obstante, si el diámetro está mal calculado por lo menos se podría haber hecho una calzada un poco más ancha. En la curva de ingreso viajando de norte a sur la mayoría de los camiones con acoplado pasan por la tierra dejando profundas huellas y baches que ponen en peligro a los autos que por alguna razón deben salir de la calzada.

Ingresado al puente que permite tomar el camino a Susana nos encontramos con que el mismo solo está iluminado hasta la mitad. El lado oeste carece de luminarias y el encuentro entre la salida con la ruta que viene de Sunchales es una boca de lobo.

Lo mismo sucede con el puente de acceso a Susana. Solo tiene luminarias del lado este. Desde la mitad del puente hacia el oeste no hay ninguna iluminación con el agravante que para subir el puente hay que cruzar la ruta que viene de Villa San José.

Finalmente, la cartelería es escasa y poco clara. El ingreso a Rafaela desde el sur está mal señalizado y no son pocos los que siguen de largo y terminan ingresando a la ciudad por Luis Fanti.

Son detalles de una obra muy valiosa y es una pena que por incompetencia, desidia o falta de controles haya que señalar estas carencias.

No sé quién es responsable ni tampoco quien tendría que reclamar por estas fallas, pero sería muy oportuno que alguien lo haga.



(*) Ex concejal de Rafaela y reconocido Licenciado en Psicología.