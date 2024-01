Dengue: son 3 los casos confirmados en Rafaela

El pasado viernes, el municipio local dio a conocer el primer caso de dengue del 2024 en Rafaela, que se registró en un sector del barrio Barranquitas. Sin embargo, durante el fin de semana, se detectaron otros dos, con lo cual ya son 3 los casos que se han confirmado en nuestra ciudad durante la primera semana de enero, algo que era previsible teniendo en cuenta las lluvias de los últimos días sumado a las altas temperaturas.

Sobre la situación epidemiológica actual a nivel local y lo que puede suceder en los próximos días, Gabriel Cáceres, el secretario de Desarrollo Humano y Salud expresó ante los medios que "entre el jueves y el sábado se dieron notificaciones inmediatas al sistema de salud que rápidamente dio cuenta de la posibilidad de 3 casos de dengue en la ciudad, entre el jueves y el sábado pasado, por lo cual el municipio realizó las acciones correspondientes, que son el bloqueo en las periferias de los domicilios de los casos y la fumigación espacial intradomiciliaria. También se está en alerta para evaluar y chequear la posibilidad de complicaciones de un caso en particular".

Posteriormente, el nuevo funcionario acotó que "sabemos epidemiológicamente que en las provincias del norte, fundamentalmente en el Chaco, que es la que más complicada está en este último tiempo, hubo mucho movimientos de familias hacia ese sector o en el departamento 9 de Julio de nuestra provincia en virtud de las fiestas de fin de año. Es por ello que de los casos confirmados que tenemos en la ciudad, dos son provenientes del Chaco, y el restante es autóctono porque aún no hemos encontrado el nexo, con lo cual dos de ellos están siendo monitoreados por la red pública de salud y el otro es atendido a través de un médico del sector privado. Pero al haber casos importados de otro lugar que residen en nuestra ciudad y con la posibilidad de que el dengue comience a circular, es poco el tiempo que pasa. Así que estamos preparándonos para la cantidad de casos mayor que vamos a tener en las próximas semanas".

Sobre los casos confirmados hasta el momento en nuestro medio, Cáceres agregó que "los 3 casos tienen una georeferencia en el norte de la ciudad, entre los barrios Barranquitas, en Antártida Argentina y en la parte norte del Villa Rosas. Y se tratan de 3 pacientes adultos que están cursando la enfermedad sin complicaciones de salud".

Por último, ante la aparición de síntomas, Cáceres argumentó que "la consulta tiene que ser luego de la aparición de fiebre, síntomas característicos del dengue como son los dolores articulares y musculares. Ante esto, lo recomendable es tener una adecuada hidratación, estar expectante a otros síntomas como los sangrados o la falta de ingreso de líquido, con lo cual existen factores de riesgo de deshidratación. Si no podemos hidratarnos y la temperatura no cede se empeorará el cuadro clínico general. En esos casos sí la sugerencia es la consulta a un profesional, que puede ser en la guardia del hospital o a cualquier centro de salud distribuidos en los barrios de la ciudad. En los casos en donde la sospecha clínica está, la idea es tratar de aislarse y usar repelentes para evitar que el mosquito no nos pique y siga diseminando la enfermedad".