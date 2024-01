Litoral Gas pidió subas entre el 86 al 119% en sus tarifas

La empresa Litoral Gas, responsable de la distribución de gas natural por redes en la provincia de Santa Fe y el noreste de Buenos Aires, presentó este lunes en forma virtual, su necesidad de aplicar un aumento tarifario en la audiencia pública convocada por Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La distribuidora realizó su pedido de adecuación tarifaria y a partir del 1º de febrero se pondría en marcha un aumento del 86% para los usuarios residenciales R 23 nivel 1 y del 119% para los usuarios R 23 nivel 3.

De esta manera, para los clientes que hoy tienen una factura mensual de $5.834 y de $4.423, respectivamente, pasarán a pagar $10.876 y $9.691, en cada caso. También tendrán igual porcentaje de incremento los usuarios R 23 nivel 1 y nivel 3 de zona fría. Así los clientes que pagaban una tarifa de $4.084 pasarán a $7.613 y los que abonaban $3.096 a $6.784. Cabe señalar que el 83% de los usuarios residenciales de Litoral Gas gozan del beneficio de la ley de Zona Fría, que implica una bonificación del 30%.

De acuerdo a lo consignado por La Capital, Néstor Daniel Molinari, Gerente de Asuntos Regulatorios de Litoral Gas, realizó la presentación en la audiencia pública. Las pymes con un actual consumo de $4.982 pasarían a pagar $10.832, es decir que el pedido de aumento de tarifa es del 45%, según detalló en su presentación Néstor Daniel Molinari, Gerente de Asuntos Regulatorios de Litoral Gas.

De todos modos, las subas aún deben ser aprobadas por el Enargas. La audiencia pública 104 convocada por el ente regulador analiza las nuevas tarifas del servicio. Un total de 124 expositores se registraron para participar entre representantes de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

Durante su exposición Molinari explicó que el nivel 1 representa al segmento de ingreso altos y detalló que está integrado por el 43% de los clientes de la compañía y el nivel 3 comprende al segmento de ingresos medios, un 25% de los clientes. El nivel 2 se refiere al segmento de menores ingresos y suma un 32% de los clientes de Litoral Gas.

En tanto, también detalló que para un cliente promedio residencial R 23 nivel 1 y 3 la factura está integrada en un 46% por el precio del gas, 11% la tarifa de transporte, 14% el margen de distribución y 29% por impuestos.

El Gerente de Asuntos Regulatorios de Litoral Gas habló sobre los costos de la distribución y los comparó con el ritmo de algunos otros indicadores. Señaló que desde febrero de 2018 a diciembre de 2023 el Índice de Costos de Materiales subió 2974%, el índice de precios mayoristas (Ipim) un 2346% y el índice de variación salarial a octubre de 2023 muestra un alza del 1514% mientras que las tarifas de distribución tuvieron una variación de “tan sólo el 504%, quedando en evidencia de que el aumento de costos se encuentra muy por encima de los ajustes tarifarios otorgados”.

“Litoral Gas soporta un constante y acelerado deterioro de sus indicadores económicos financieros debido a la combinación del limitado incremento de sus ingresos frente a un permanente y significativo aumento de los costos de operación e inversión por efecto de la inflación”, señaló Molinari.

Cuando se presentó la solicitud de recomposición del componente del servicio de distribución que brinda Litoral Gas, Molinari planteó que es urgente resolver el retraso tarifario y precisó que ronda el 300%.

Molinari realizó un comparativo con bienes y servicios básico incorporados en el presupuesto hogareño. En ese sentido, aseguró que la suba de la tarifa propuesta no resulta de relevancia y mencionó que mientras una gaseosa de primera línea cuesta unos 1.500 pesos y el servicio de telefonía móvil de una familia tipo 1140 pesos por día, la factura promedio diaria con el incremento de distribución no alcanzaría los 400 pesos en clientes nivel 1 en zona fría y sería de 250 pesos diarios para clientes dentro de zona fría.

Entre todas las distribuidoras que presentaron su propuesta de readecuación tarifaria hubo coincidencia sobre la aplicación, a partir del 1° de febrero, de un régimen de actualización en función de la evolución del IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, además, que la recomposición se aplique en su totalidad al cargo fijo y no al variable.

Litoral Gas también solicitó que se incorpore en el cuadro tarifario el cargo por transporte que afronta la distribuidora y la actualización aplicable con el mimo índice aplicable a la tarifa de distribución.



CUESTIONAMIENTO

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, consideró que la audiencia pública en la que se discutió la tarifa del gas natural es "nula" porque "debería haberse hecho mixta, aceptando la presencialidad para tener una visión más certera" de la propuesta que establece incrementos y modificaciones en el esquema de segmentación de los subsidios. "No han entregado la documentación y para una audiencia pública de este tipo debe establecerse la documentación fehaciente para que los consumidores puedan discutirlo; tiene que estar en el expediente", dijo Bassano. El representante de los consumidores advirtió que en la audiencia "no discuten el piso" de las tarifas compuesto por "el precio de gas en boca de pozo ingresando a transporte". "Lo que están tratando de hacer es la aplicación que quieren las empresas, a valor dólar, y al que no le gusta, se corta el gas y esto ocasiona lo que se llama pobreza energética", completó. Para Bassano, este accionar "es un abuso del derecho establecido en la Constitución y en el nuevo Código Civil". A modo de cierre, el titular de Adduc lamentó que haya "6 millones de usuarios que no tienen gas natural y deban adquirir garrafas por $16.000. El gas que tenemos en nuestro subsuelo lo vamos a pagar a precio internacional. Lo único que hacen es empujarnos a una miseria eterna".