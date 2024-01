Pullaro: “vamos a seguir adelante contra los delincuentes; no nos van a amedrentar”

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, ratificó este lunes “el rumbo de seguir peleando contra la delincuencia en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe”. Lo hizo minutos después de que se conociera que había recibido una nueva intimidación contra su familia, donde decidió que se trasladen fuera de la gran ciudad del sur provincial. Las intimidaciones contra Pullaro comenzaron en diciembre, horas después de que el Gobernador dispusiera la restitución de jefes narcos y sicarios a los pabellones de alto perfil en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, y la prohibición del ingreso de familiares con alimentos.

Aunque no dio detalles sobre el mensaje amenazante, sí confirmó que estaba dirigido a su familia y por este motivo días atrás anunció que todos se mudaron a otra ciudad santafesina: "Es contra mi familia y hay algo sugestivo sobre la donación de órganos", reveló. “Lamentablemente ya estoy casi acostumbrado desde que comenzó nuestra gestión” dijo el mandatario, quien reafirmó la decisión de “seguir por el mismo camino”, y se refirió a la medida de “mantener a los detenidos que cometen delitos desde la cárcel en pabellones de alto perfil, que creo que es lo que más les molesta”.

La amenaza -que llegó a la oficina de Migraciones- “es contra mi familia y es algo subjetivo sobre la donación de órganos, es muy feo. Pero lo ratifico: vamos a seguir adelante, no nos van a amedrentar. Vamos a seguir trabajando. El Ministerio de Seguridad está muy compacto, muy sólido”, aseguró Pullaro, quien recordó que “el fin de semana también se intentó amenazar al ministro (de Seguridad, Pablo) Cococcioni con una bomba molotov que se tiró sobre un colectivo que estaba circulando en la ciudad”.

“No nos van a amedrentar, no nos van a detener -insistió el gobernador-, vamos a seguir adelante. El Estado está funcionando, no solo la Policía que está saliendo la calle, que está haciendo identificaciones, sigo personalmente el secuestro de armas de fuego en la ciudad de Rosario, y es muy importante”, aseguró.

En ese sentido, dijo que “tenemos que seguir ordenando la Policía de la Provincia, tenemos que seguir articulando con la Justicia, y vamos a trabajar fuertemente para bajar los niveles de violencia en la ciudad, y los violentos van a saber que cada vez la van a pasar peor, porque acá no solo hay un gobierno, hay un Estado que tiene la determinación de perseguir a la violencia y al crimen organizado”, concluyó.