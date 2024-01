Owen Crippa en el Municipio de Sunchales

SUNCHALES ( De nuestra agencia).- En la semana anterior, respondiendo a una invitación , Owen Crippa, héroe de la Guerra por Malvinas, concurrió al Edificio Municipal, donde fue recibido por el intendente, Pablo Pinotti y parte de su gabinete. El aviador concurrió con parte del equipo que labora para cristalizar su anhelo de repatriar la aeronave que piloteó durante la conflagración bélica, tal como anticipó LA OPINIÓN semanas atrás.

En la oportunidad, Crippa compartió con el jefe del Gobierno local los avances que exhibe su proyecto que busca repatriar desde Estados Unidos el Avión Aermacchi que voló durante la Guerra de Malvinas -fue protagonista de una de las hazañas aéreas más memorables de nuestra historia-, una pieza única de la historia Argentina, con el propósito de exhibirla y hacerla accesible a todos.

Acompañado por un grupo de colaboradores, Owen Crippa entregó un presente simbólico al Intendente en reconocimiento al apoyo brindado por el Municipio.

El Intendente expresó su agradecimiento por la visita y reafirmó su compromiso de respaldo a esta iniciativa que contribuye al enriquecimiento del acervo histórico y cultural de nuestro país.

El avión piloteado por Owen Crippa en Malvinas, protagonista de una de las hazañas aéreas más memorables de nuestra historia.

El emblemático avión estaba en poder de la Armada. En una entrevista con La Nación publicada en marzo del año pasado, Crippa relató que "en el año 2005, cuando fui invitado a la Base de Punta Indio por la promoción de aviadores navales que se recibía ese año, me fue comunicada la noticia, fue un golpe muy duro, pensé que el avión sería enviado al Museo de la Aviación Naval. Pero no, lo habían vendido (a un empresario de Estados Unidos)".

¿Cuál fue la razón para vender un avión de incalculable valor histórico para la Argentina? "La Armada Argentina no contaba con un presupuesto para realizar la compra de repuestos para los helicópteros Sea King que debían cumplir la campaña antártica anual. Entonces se decidió llevar adelante la venta de tres Aermacchi modelo 339 fuera de servicio a cambio de los repuestos necesarios", indicó el piloto que nación en Sarmiento en 1951 pero que está radicado en Sunchales.