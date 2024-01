Ben Hur ganó y va con ventaja mínima

El primer objetivo lo cumplió, ganar. Después lo de si será suficiente o no pensando en los segundos 90 minutos, es otra cosa. Ben Hur le ganó 1 a 0 a Coronel Aguirre en forma merecida, aunque sin sobrarle nada, más allá que en los últimos minutos tuvo algunas oportunidades para ampliar las cifras, de cara al enfrentamiento que se presume muy duro el día miércoles a las 17.30 en el sur provincial.

Para un cruce donde en lo previo resulta fundamental establecer una diferencia de local, el primer tiempo no lo mostró al equipo de Barraza buscando con el protagonismo esperado el arco rival. Con la ausencia de Jiménez (no se presentó a los últimos entrenamientos), el DT volvió a confiar en Tuni López como rueda de auxilio, junto a Barco, de Joaquín Molina de tres cuartos de cancha hacia adelante.

No obstante, el Loco quedó muy aislado para el trabajo de desgaste jugando de espaldas, y en contadas ocasiones pudo tener el arco de frente. El vaso medio lleno para el Lobo en esa primera parte fue que no tuvo sobresaltos defensivos. Coronel Aguirre careció de precisión en sus volantes y sus delanteros Arriola y Ezequiel Laso casi no tuvieron participación en el juego.

A la hora de buscar algunas ocasiones de peligro, se pueden mencionar dos en la BH. En la primera Molina peinó una buena pelota para López, que le pegó desde la entrada del área muy alto. Y en la restante un centro de Tuni desde la izquierda no pudo ser rechazado por Pollachini y le quedó a Molina, que tras un par de enganches eligió rematar de zurda, pero el disparo se fue alto.

Lo que no faltaron fueron también algunas escaramuzas, y en un tumulto al lado del banco benhurense, se fue expulsado el defensor Martinez (por un tema personal no estuvo en algunas prácticas, recordando que había sido titular ante Libertad en Sunchales).

El segundo tiempo fue otra cosa en el inicio respecto a la actitud del dueño de casa. Ya a los 30 segundos le quedó en la media luna la pelota picando a Castellano y su derechazo se fue apenas desviado. El pibe Bessone tomó la lanza encarando con decisión y a los 3 minutos, primero no pudo en una combinación con López, pero luego del rechazo defensivo volvió a tomar el balón y sacó un potente derechazo que no pudo contener el arquero, y en el rebote estuvo atento Molina para conectar y decretar la apertura en el marcador.

A todo esto Barco mantenía el manejo interesante de la primera mitad, y López trataba de estar más cerca de Molina, para ir justificando el resultado.

A partir de ese momento la visita se acordó de pensar en el arco de González. El técnico Boggio empezó a buscar cambios ofensivos, pero más allá de algunos centros que merodearon el área chica o un remate de Insaurralde apenas alto, el arquero benhurense no padeció sofocones.

El problema del Lobo fue que se empezó a cargar de amarillas, en el contexto de un arbitraje malo de Lucas Rodriguez. De todos modos, hubo algunos ingresos positivos en el dueño de casa, como los de Comas y Sola, que le dieron equilibrio y lucidez en las contras, que no tuvieron el final esperado porque Santini no terminó bien un par, y en otras falló el último pase.

En su propia área la BH resistió los últimos centros y el final lo tomó conforme, aunque sabiendo que el miércoles será una batalla aún más dura.



BEN HUR 1 - C. AGUIRRE 0

Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Lucas Rodríguez. Asistentes: Lautaro Macchiavello y Agustín Villafañe. Cuarto árbitro: Claudio Daniluk.

Ben Hur: Gonzalo González; José Alberto, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Ramiro Contrera; Cristian Barco (66' Matías Rojo), Ignacio Schnell Grane (66' Leandro Sola), Joaquín Castellano (91' Lautaro Larrasabal) y Juan Bessone; Diego López (82' Diego López); Joaquín Molina (66' Nicolás Santini). Sup: Joaquín Aylagas, Matías Martinez. DT: Gustavo Barraza.

Coronel Aguirre: Leonardo Silva; Ángel Gómez, Gerardo Pollacchini, Santiago Gruning, Brandon Pérez (80' Walter Belucci); Lucas Lazo (70' Joan Romero), Yael Ferreyra (70 Brian Urquiza), Brian Insaurralde y Germán Tarnavassa (65' Eduardo Merlo); Gonzalo Arriola (80' Juan C. Chazarreta) y Ezequiel Lazo. Sup: Mateo Quintana y Nahuel Nicoletti. DT: Alberto Boggio.

Segundo tiempo: 3' gol de Molina (BH).

Incidencias: expulsados 10 PT Martinez (sup. BH) y 46' ST Rojo (BH).

Amonestados: Schnell Grane, Molina, Barco, Bessone, Castellano, Cura y Contrera (BH); Ferreyra, Romero (CA).