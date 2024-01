En Mendoza, el ausentismo docente bajó 15 puntos desde que se implementó el ítem aula

Durante el 2023, año electoral, el debate sobre cómo funciona el ítem aula volvió a instalarse en Mendoza. La ley sancionada en 2016 marca que para cobrar el adicional de 10%, los docentes mendocinos deben respetar cierto nivel de presentismo. El Gobierno provincial, ante los embates de la oposición e incluso la resistencia interna de algunos sectores en Cambia Mendoza, subrayó la caída abrupta del ausentismo y remarcó que más que un castigo, el ítem aula es un premio a quienes van a dar clases.

El ítem aula se aplica en Mendoza desde hace siete años. El adicional, combatido por los gremios incluso en la justicia, quedó establecido de forma definitiva tras una batalla legal que finalizó en mayo de 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia lo declaró constitucional. Desde entonces, los docentes que no tienen más de tres faltas por mes -y que no llegan a las 10 anuales- cobran ese 10% adicional de sueldo. Los que exceden el límite, no lo perciben, salvo en circunstancias excepcionales o cuando son sujetos de algunas circunstancias que no lo invalidan, tales como agentes que se encuentren haciendo uso de licencia por vacaciones, accidente de trabajo, maternidad, docentes con enfermedad terminal o violencia de género. En estos casos se percibe el ítem aula, por todo el tiempo que duren estas licencias.

Antes de 2016, el ausentismo docente en las escuelas públicas de Mendoza se ubicaba entre 18 y 20%, como en el resto del país. Con este adicional, bajó a 5%, que equivale a lo sucede en la esfera privada de Mendoza. Desde la DGE (Dirección General de Escuelas) remarcaron que ese porcentaje es el habitual en cualquier actividad laboral. La variable afecta a 45.000 docentes, de los cuales un promedio de 5% no cobra el ítem aula. Es decir que mes a mes, unos 2.200 se pierden ese adicional, ya sea por tener más de tres inasistencias por mes o más de diez en un año.

Otra manera de ver el impacto del ítem aula es medir la cantidad de días pedidos por docentes. Esta variable bajó un 40%. Es decir que si antes se pedían por ejemplo y en números llanos para su mejor comprensión "100 días entre todos, ahora se piden 60".

Otro dato brindado por la DGE fue que sólo en el periodo 2016-2019 (la gestión de Alfredo Cornejo), el Estado se ahorró $5.460 millones en suplencias debido a la caída del ausentismo docente. Ese dinero se aplicó a infraestructura escolar, adicionales por zona, pago de juicios históricos también por zona, y capacitación docente.



¿CÓMO SE CALCULA

EL ÍTEM AULA?

El ítem aula se calcula luego de sumar el sueldo básico de los docentes y otros ítems, como zona y antigüedad. Sobre el resultado total, se calcula el 10% y se lo paga en caso de que el trabajador en cuestión no tenga más de tres faltas al mes o diez al año. Todos quienes están en el escalafón docente pueden cobrar el ítem aula, incluyendo a directivos, secretarios, preceptores y bibliotecarios, entre otros. El ítem aula se aplica desde 2016, cuando el Gobierno provincial decidió un aumento por decreto ante el fracaso de la paritaria docente, incluyendo el entonces novedoso adicional. La medida fue después ratificada en la Legislatura. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) presentó una acción de inconstitucionalidad, que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia en mayo de 2018 por unanimidad. Por ello, el ítem aula es plenamente constitucional.