"Pagar un 30% demás de la masa salarial en reemplazos es insostenible económicamente"

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, habló en las últimas horas sobre los temas más importantes que incumben a los maestros a horas de haber puesto en marcha la paritaria docente. Entre los puntos destacados, Goity mostró su preocupación por el nivel de ausentismo de los maestros y se refirió al presentismo docente.

Luego de la presentación del "operativo verano" del gobierno de Maximiliano Pullaro en Rosario, Goity dialogó con AIRE y dijo que "tuvimos la primera paritaria del año en enero, algo inédito que viene a ratificar el compromiso que tomamos oportunamente. Nos reunimos más de dos horas con las representaciones legales y pudimos plantear muchas cuestiones sobre la mesa". "El gremio docente, planteó que su voluntad es que su salario no pierda poder adquisitivo y estamos comprometidos con el poder adquisitivo de los salarios y con la mejora del sistema en puntos críticos como el nivel de reemplazo que estamos teniendo en el sistema educativo, que son cada 100 pesos que pagamos de sueldo hay 25 destinados a reemplazo", manifestó Goity. "Pagamos un 30% más de la masa salarial que necesitaríamos para que el sistema funcione y eso es algo que viene creciendo en el tiempo y si eso sigue sucediendo es insostenible económicamente".

Ante esto, Goity comentó que tiene un gran impacto educativo. "Si un chico tiene más de tres o cuatro docentes durante un año van a tener más dificultades educativas. El aprendizaje que los niños no tienen en tiempo y forma no se recupera con dinero".

Con respecto a la pregunta sobre el tema presentismo docente, Goity dijo que en ningún momento se habló de eso y que es un tema terminado en la Provincia de Santa Fe. "Nosotros hablamos de justicia, equidad y administración correcta de los recursos", agregó. Con respecto a los puntos a trabajar para llegar a una oferta salarial, Goity dijo que todo se va a basar en los datos del índice de precios al consumidor y en el estado de las cuentas públicas. "Si nosotros no ordenamos el sistema educativo, se producen inequidades. La mayoría de los santafesinos cumplen muy bien y dejan parte de su vida en la docencia, pero también sabemos que tenemos un nivel de reemplazo muy por encima de lo que debía ser", dijo el ministro de Educación de Santa Fe. “Tenemos más de 7.000 docentes que no tienen carpetas médicas y eso, obviamente, es una responsabilidad nuestra y vamos a trabajar sobre eso. El control del ausentismo, eso no es una responsabilidad del trabajo, todo lo contrario, es una responsabilidad del Estado y no lo estamos haciendo, el Estado no lo está haciendo, vamos a trabajar sobre eso”, añadió Goity.