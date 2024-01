Carrió manifestó su fuerte crítica al DNU

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica (CC), criticó la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei, y señaló que, aunque establece reformas en "importantes aspectos que merecen ser debatidos", le delega poderes "inmensos" al mandatario que "resultan inadmisibles".

"La Ley Ómnibus establece reformas en importantes aspectos que merecen ser debatidos. Pero también contiene delegación de poderes inmensos y excepcionales al Presidente de la Nación que resultan inadmisibles", sostuvo la Coalición Cívica a través de un comunicado.

En este sentido, en el documento difundido, se expresa que el espacio que lidera Carrió rechaza otorgar este tipo de prerrogativas a los mandatarios desde 2001.

"Desde el inicio de nuestro partido en el año 2001 nos hemos negado a otorgar poderes especiales en los que la vida, el honor o la fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna", argumentó la CC en el texto.

En la misma línea, el comunicado sostiene que esta no es una postura "caprichosa o coyuntural", sino una posición sostenida por "Carrió y la Coalición Cívica desde la Convención Constituyente del '94".

En el mensaje de la CC titulado: "Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada", se manifiesta además que el partido que lidera la ex diputada no puede convalidar el DNU porque "la Constitución Nacional y la división de poderes son valores que sostienen más allá de quién sea gobierno u oposición".