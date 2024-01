Estrategia para achicar el déficit comercial con Brasil

Por José Calero



BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente Javier Milei le encomendó a Daniel Scioli, el ratificado embajador argentino en Brasil, una misión especial: ayudar a revertir la balanza comercial negativa con la principal economía latinoamericana.

Brasil, con casi 2 billones de dólares de Producto Bruto, es el socio clave de la Argentina, junto con China. El gigante latinoamericano tiene un acuerdo comercial para el mercado automotriz que es central para el desarrollo de las terminales locales, que cerraron el año con una producción de poco más de 600.000 vehículos.

El objetivo del gobierno es llegar en cuatro años a producir 1,3 millones de autos, el total de la capacidad instalada que tiene la Argentina en la actualidad. Es decir, la capacidad ociosa de las plantas ronda el 50 por ciento.

Scioli no sólo viene operando sobre el gigantesco polo industrial de San Pablo, sino que comenzó a tender lazos con las poderosas compañías de energía brasileñas para interesarlas en Vaca Muerta y, esta semana, con las aerolíneas low cost, que retomarán rutas entre Brasil y la Argentina. Una de esas rutas unirá Río de Janeiro con Mar del Plata, la ciudad natal del exvicepresidente y dos veces gobernador bonaerense.

"Scioli es un hombre de Estado, por eso el presidente Milei lo ratificó en el cargo. Es el adecuado para llevar las relaciones con Brasil a un nuevo nivel, más allá de la ideología de cada mandatario", explicó a Noticias Argentinas una fuente diplomática.

Es que el trabajo para fortalecer la relación entre la conducción de ambos países será arduo: en la campaña electoral Milei lanzó ataques muy fuertes contra Lula Da Silva, lo tildó de "comunista" y hasta increíblemente dijo que su gobierno no movería un dedo para estrechar lazos con el gigante sudamericano. Estuvo a punto de pegarse un tiro en el pie. Pero ahora Milei parece haber reflexionado.

Del otro lado, Lula apoyó abiertamente a Sergio Massa, y ligó a Milei con Jair Bolsonaro, el estridente expresidente brasileño, enemigo jurado del líder del Partido de los Trabajadores. La comunión ideológica entre Milei y Bolsonaro está muy clara. Incluso el expresidente brasileño y su hijo estuvieron en la asunción del mandatario argentino. Pero de ahí a pensar que por su afinidad con un opositor a Lula, el libertario argentino descuidará a Brasil como socio comercial, parece haber una distancia cada vez mayor. Milei parece decidido no sólo a fortalecer la relación comercial con Brasil, sino también con China, la segunda potencial mundial. "Sería necio no hacerlo", admiten estrategas del propio gobierno argentino.

Es que, a pesar de que parecía difícil remontar la relación entre un gobierno libertario y la administración de Lula, las señales de que Scioli continuaría en el cargo empezaron a descomprimir las tensiones diplomáticas. Incluso, una poderosa delegación de empresarios paulistas acompañaron a Scioli cuando se dirigió a dar el primer saludo oficial al presidente recién asumido, el 10 de diciembre último en la Casa Rosada. Señales.

La Argentina terminó 2023 con un déficit comercial acumulado de USD 4.788 M, versus un déficit de USD 2.245 M en el año previo, es decir, un 113,3% mayor. Esto dejaría a 2023 con el mayor rojo comercial desde 2017 (USD -8.184 M), según un informe elaborado por la consultora ABECEB, con sólidos vínculos con el empresariado de San Pablo.

El flujo comercial (importaciones + exportaciones) durante 2023 creció un 1,1% versus 2022, pero desde julio mostró una baja acumulada del 9,9% respecto del segundo semestre de 2022. Esto implica que, más que una dinámica virtuosa de recuperación del comercio exterior, a lo largo de 2023 pudo verse un intento de moderar el déficit comercial mediante restricciones cada vez más severas a las importaciones, afectando a la relación comercial bilateral.

En diciembre, la Argentina exhibió un superávit comercial con Brasil de USD 52 M, la primera cifra positiva en todo 2023 y muy superior al exhibido en igual mes de 2022 (USD 8 M).